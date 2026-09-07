Scandale Greg Guillotin: Cyril Hanouna «abasourdi» par les aveux de violences conjugales de l’humoriste

Cyril Hanouna réagit à la confession de Greg Guillotin, qui admet avoir exercé des violences conjugales sur son ancienne compagne. Après une plainte déposée en juin, le vidéaste présente des excuses publiques, tandis que des questions sur la gestion de sa communication de crise émergent. La carrière de Guillotin est désormais remise en question.

Cyril Hanouna est sorti du silence sur l’affaire Greg Guillotin. Ce lundi, l’animateur a réagi aux révélations concernant le vidéaste, visé par une plainte de son ancienne compagne pour violences conjugales et harcèlement et qui a depuis reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques à son encontre.

« J’ai été abasourdi ce week-end par ce qui est sorti à son sujet, d’autant qu’il a confirmé que ces informations étaient vraies », a déclaré Cyril Hanouna.

« Nous sommes vraiment choqués par la situation »

Cyril Hanouna connaît Greg Guillotin depuis plusieurs années. Le vidéaste a notamment participé à Touche pas à mon poste !, tandis que ses caméras cachées ont été produites par H2O Productions. L’animateur révèle surtout qu’un contact a été établi avec Greg Guillotin depuis l’éclatement de l’affaire : « Nos équipes, ainsi que notre directeur général Lionel Stan, l’ont eu au téléphone et nous vous raconterons toute cette affaire. Bien sûr, nos pensées vont à ses compagnes qui ont souffert. Nous sommes vraiment choqués par la situation. » Cyril Hanouna ajoute : « Nous le connaissions très bien, mais comme on le dit souvent, on ne connaît jamais la véritable intimité des gens. »

Greg Guillotin a reconnu avoir été violent

Cette réaction fait suite à la prise de parole de Greg Guillotin. Le vidéaste a publiquement reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte », a-t-il écrit.

Greg Guillotin reconnaît également avoir été violent « à plusieurs reprises » avec celle qui partageait sa vie. Il présente publiquement ses excuses et annonce qu’il répondra devant la justice concernant les autres faits dénoncés dans la plainte.

La prise de parole complète du vidéaste et ses aveux sont à retrouver dans notre article consacré aux excuses et aux violences reconnues par Greg Guillotin⁠.

Une plainte déposée le 17 juin à Évry

L’ancienne compagne de Greg Guillotin, aujourd’hui âgée de 27 ans, a déposé plainte le 17 juin auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Évry. Elle accuse le vidéaste de violences physiques et psychologiques répétées au cours de leur relation.

Elle dénonce notamment des coups, des insultes, des humiliations et du dénigrement, ainsi qu’un système de surveillance au domicile du couple. Elle rapporte plusieurs épisodes précis de violences physiques, qui devront être examinés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Derrière les excuses de Greg Guillotin, l’intervention d’un spécialiste de la communication de crise

Mais depuis les aveux du vidéaste, une autre question s’est invitée dans l’affaire : qui a réellement préparé son mea culpa ?

Comme nous l’avons révélé dans notre enquête sur les coulisses des excuses de Greg Guillotin et l’intervention d’un cabinet de communication de crise⁠, Jean-François Guyot, journaliste à l’AFP, a précisé que la déclaration de Greg Guillotin lui avait été « transmise par son conseil en communication @floriansilnicki ». Florian Silnicki a ensuite lui-même relayé ce message.

Florian Silnicki est le fondateur de LaFrenchCom, un cabinet spécialisé dans la communication sensible et la gestion de crise, notamment lorsque la réputation d’une personnalité ou d’un dirigeant est menacée.

La question se pose donc : Florian Silnicki s’est-il contenté de transmettre aux médias un texte entièrement écrit par Greg Guillotin, ou a-t-il participé à sa préparation, à sa formulation, voire à sa rédaction ? b

Une carrière désormais en question

L’affaire dépasse désormais le seul cadre judiciaire. Greg Guillotin est également une personnalité importante de la télévision et du Web. Le Pire Stagiaire, longtemps diffusé sur C8, a rejoint W9 en avril 2026. Le programme est produit par H2O Productions, la société de Cyril Hanouna.

Les aveux de violences placent donc directement la poursuite de sa carrière télévisuelle au centre des interrogations.

Le précédent Stéphane Plaza reste forcément dans les esprits. En février 2025, après sa condamnation pour violences conjugales, M6 avait retiré de son antenne les programmes incarnés par l’animateur. Les situations judiciaires ne sont toutefois pas comparables : Stéphane Plaza avait été condamné par un tribunal, tandis que Greg Guillotin n’a fait l’objet d’aucune condamnation à ce stade…