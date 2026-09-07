La Thaïlande expulse un Français qui interdisait son zoo aux Israéliens

Les autorités thaïlandaises expulsent Kevin Dimino, copropriétaire d'un zoo, pour avoir interdit l'entrée aux Israéliens et pour des actes de violence et de harcèlement. Cette décision fait suite à une confrontation médiatisée sur l'île de Koh Samui, visant à apaiser les tensions communautaires et protéger l'image touristique de la région.

Les autorités thaïlandaises ont ordonné ce 7 septembre l’expulsion de Kevin Dimino, copropriétaire du Samui Exotic Park sur l’île touristique de Koh Samui. Ce ressortissant français est accusé d’avoir semé le trouble et attisé des divisions raciales et religieuses après avoir interdit l’entrée de son parc animalier aux visiteurs israéliens. Bangkok lui reproche également des menaces, du harcèlement et des violences physiques.

Une affaire qui enfle depuis la mi-août

L’affaire intervient après une confrontation largement médiatisée entre Kevin Dimino et le propriétaire d’un restaurant israélien surnommé Yaakov. Les deux hommes s’étaient opposés sur fond de tensions communautaires, attirant l’attention des médias locaux et internationaux. La Thaïlande a d’ailleurs engagé trois jours plus tôt une procédure d’expulsion contre un ressortissant israélien qui avait menacé le gérant français.

Les autorités thaïlandaises avaient déjà envisagé dès le 22 août de révoquer les visas des deux protagonistes. Cette décision marque la volonté de Bangkok de mettre un terme à cette polémique qui ternit l’image de Koh Samui, destination prisée par les touristes du monde entier.