Louane annonce «Watch Out», son sixième album, attendu le 27 novembre

Louane ouvre officiellement un nouveau chapitre de sa carrière. La chanteuse a annoncé la sortie de son sixième album studio, Watch Out, fixée au 27 novembre 2026. Le disque arrivera un peu plus d’un an après sa participation à l’Eurovision et deux ans après Solo, son précédent album studio.

Les précommandes de Watch Out ouvriront dès le 14 septembre. Un calendrier particulier pour l’artiste : l’album paraîtra au lendemain de son 30e anniversaire, Louane étant née le 26 novembre 1996.

« Watch Out », un album placé sous le signe de la liberté

Louane avait commencé à dévoiler les contours de ce nouveau projet au cours des derniers mois. Fin août, elle avait notamment présenté son univers avec une volonté affichée de ne pas enfermer le disque dans une direction artistique trop rigide.

« La DA, c’est : j’ai 30 ans, je fais ce qui me plaît », a expliqué la chanteuse, avant de résumer sa démarche : « Pas de mode d’emploi. Pas de grande explication. Juste de la musique. »

Une liberté qu’elle revendique également face aux mécanismes des réseaux sociaux et à la recherche permanente du titre susceptible de devenir viral. « J’ai pas envie d’essayer de trouver un truc viral juste pour faire un truc viral », a-t-elle expliqué.

« Conduire » a lancé ce nouveau chapitre

Les premiers éléments de Watch Out avaient été dévoilés dès le printemps. Le 27 mars, Louane a sorti Conduire, présenté comme le premier extrait de son sixième album.

Le morceau aborde une relation douloureuse et utilise la conduite automobile comme métaphore d’une relation sous emprise. Sa promotion contenait déjà un indice important : la date du 27 novembre apparaissait sur un faux permis de conduire diffusé autour du single. Elle correspondait bien à la date de sortie du futur album.

Louane avait également décrit Watch Out comme un disque particulièrement personnel. « C’est un album qui est très vulnérable », avait-elle confié au printemps, précisant que son titre devait être compris comme une invitation à faire attention à elle, « avec de la douceur, avec de l’attention ».

Un premier album studio depuis l’Eurovision

Watch Out sera surtout le premier album studio de Louane depuis son aventure à l’Eurovision 2025. Le 17 mai 2025 à Bâle, elle avait représenté la France avec Maman, une chanson particulièrement intime dédiée à sa mère disparue et faisant également référence à sa propre fille.

Annoncée parmi les favorites, Louane avait finalement terminé à la 7e place de l’Eurovision⁠. Les jurys professionnels l’avaient placée troisième, mais le vote du public avait fait reculer la représentante française au classement final.

Quelques semaines auparavant, la présentation de Maman avait bénéficié d’une exposition exceptionnelle : Louane avait dévoilé sa chanson au Stade de France⁠, devant environ 80 000 spectateurs, lors du Tournoi des Six Nations.

Une nouvelle étape après l’Eurovision et dix ans de carrière

Au lendemain de l’Eurovision, Louane avait expliqué que cette expérience l’avait profondément transformée⁠. « Cette aventure a fait de moi une nouvelle femme », avait-elle notamment confié après la finale.

Un peu plus d’un an plus tard, la chanteuse tourne donc définitivement la page du concours pour revenir à sa discographie personnelle. Watch Out accompagnera également une année symbolique durant laquelle Louane célèbre dix ans de carrière.

Après Chambre 12 en 2015, Louane en 2017, Joie de vivre en 2020, Sentiments en 2022 et Solo en 2024, son sixième album studio sortira le 27 novembre 2026. À la veille de ses 30 ans, Louane entend désormais faire de Watch Out le point de départ d’une nouvelle période de sa carrière.