Hélène Ségara révèle avoir perdu un œil et subi 22 opérations: « Il fallait faire attention à celui qui me restait»

Hélène Ségara a livré de nouvelles confidences particulièrement fortes sur la maladie oculaire qui bouleverse sa vie depuis plus de dix ans. Invitée de Télématin à l’occasion de son retour musical, la chanteuse de 55 ans a révélé l’ampleur des interventions chirurgicales qu’elle a dû subir et confirmé avoir définitivement perdu la vision d’un œil. L’artiste, qui avait déjà donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé⁠, refuse pourtant que sa carrière et son image publique soient désormais résumées à la maladie.

« J’ai perdu un œil » : Hélène Ségara raconte la gravité de son état

Les premiers troubles d’Hélène Ségara remontent à 2013. La chanteuse avait raconté s’être réveillée après un déplacement en Russie avec l’impression d’avoir un « rideau » devant les yeux. Commence alors un long parcours médical, fait d’examens, de traitements, d’implants et d’interventions chirurgicales.

Plus de dix ans après le début de ses problèmes oculaires, elle mesure aujourd’hui le chemin parcouru. Dans Télématin, Hélène Ségara a rappelé la gravité de son état : « Vous savez, j’ai eu des problèmes très graves aux yeux. Et comme j’ai perdu un œil, il fallait vraiment faire attention à celui qui me restait. »

La chanteuse avait expliqué en 2024 que les médecins avaient envisagé différentes pistes pour comprendre l’origine de ses troubles. Tumeur, sclérose en plaques et différentes maladies auto-immunes avaient notamment été recherchées. Un traitement a finalement permis de stabiliser la dégradation de sa vision.

22 opérations pour tenter de préserver sa vue

Hélène Ségara a surtout révélé un chiffre impressionnant : au fil des années, elle a subi pas moins de 22 interventions chirurgicales : « Il y a eu des périodes où j’ai eu beaucoup de chirurgies. J’ai eu 22 chirurgies. »

La perte de vision d’un œil a également eu des conséquences visibles. L’artiste a notamment souffert d’un strabisme, son œil privé de vision cherchant encore une image et de la lumière. Son maquilleur a alors adapté son travail afin de masquer autant que possible ces effets lorsqu’elle apparaissait à la télévision ou sur scène. Une situation d’autant plus difficile qu’Hélène Ségara a dû faire face, pendant cette période, à des commentaires particulièrement violents sur son apparence physique sur les réseaux sociaux. Les traitements lourds, notamment à base de cortisone, avaient également modifié temporairement son visage et son corps.

À quelques mois près, la chanteuse aurait pu perdre totalement la vue

La situation a été particulièrement critique lorsque la vision de l’œil encore fonctionnel a commencé à se dégrader. Hélène Ségara avait raconté qu’elle perdait alors environ un dixième de vision par mois et qu’il ne lui en restait plus que trois. Elle avait donc estimé n’avoir plus que quelques mois pour trouver un traitement efficace avant de risquer de perdre totalement la vue. Après plusieurs essais, une thérapie est finalement parvenue à stabiliser son état.

Les traitements, d’abord administrés à l’hôpital par perfusion, ont ensuite pu être remplacés par des injections, lui permettant de retrouver davantage de mobilité et de poursuivre ses activités professionnelles. En octobre 2025, Hélène Ségara expliquait d’ailleurs qu’elle souffrait beaucoup moins qu’auparavant⁠, même si la fatigue oculaire reste présente.

Hélène Ségara refuse d’être présentée comme une victime

Malgré la lourdeur de ce parcours médical, Hélène Ségara insiste sur un point : elle ne souhaite pas susciter la compassion et encore moins être définie uniquement par ses problèmes de santé : « Je m’exprime très peu dans le misérabilisme. Parfois, les journaux disent ce que je n’ai pas dit. Parce que moi, j’essaie toujours de voir le côté positif de ce qui arrive. »

Une position qu’elle défend depuis plusieurs années. La chanteuse veut avant tout que le public continue à s’intéresser à son travail et à sa musique plutôt qu’au nombre d’opérations ou de traitements qu’elle a traversés : « Je n’ai pas du tout envie qu’on me réduise à ça ou à une victime. J’ai envie qu’on écoute mes chansons, qu’on écoute ce que je fais. »

Cette volonté de continuer normalement sa carrière l’a notamment conduite à poursuivre ses apparitions télévisées. Elle est depuis plusieurs années l’une des figures du jury de La France a un incroyable talent⁠ sur M6.

Un nouvel album pour ses 30 ans de carrière

Ces confidences accompagnent également une actualité musicale importante. Hélène Ségara vient de célébrer ses 30 ans de carrière avec Hélène & Friends, un album anniversaire sorti le 28 août 2026 et composé essentiellement de duos. Après plusieurs années durant lesquelles ses problèmes de santé ont considérablement perturbé son activité, l’interprète d’Il y a trop de gens qui t’aiment entend désormais remettre la musique au premier plan.

Un retour particulièrement symbolique pour celle qui avait même envisagé, au plus fort de ses problèmes de vue, de devoir abandonner son métier. Aujourd’hui, malgré la perte définitive de la vision d’un œil et ces 22 opérations, Hélène Ségara continue de chanter, de travailler et d’apparaître à la télévision, tout en protégeant au maximum l’œil qui lui reste.