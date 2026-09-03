Le PS veut taxer davantage les ultra-riches, Pierre Jouvet défend une « gauche de gouvernement »

Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, plaide pour une augmentation de la contribution fiscale des milliardaires sans adopter une vision radicale de la richesse. Il souligne l'importance de la redistribution pour financer les services publics et insiste sur la nécessité de relancer la production industrielle en Europe, alliant justice fiscale et réindustrialisation.

Invité sur BFMTV mercredi soir, Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, a défendu une hausse de la contribution fiscale des plus grandes fortunes tout en prenant ses distances avec la gauche radicale. « Nous voulons que les milliardaires paient leur juste part d’impôts », a-t-il affirmé.

Le responsable socialiste refuse toutefois de présenter les milliardaires comme des « nuisibles » ou de défendre leur disparition. « Je n’ai pas de difficulté à ce qu’il y ait des gens qui gagnent de l’argent tant qu’ils redistribuent et qu’ils participent aux services publics », a-t-il expliqué, revendiquant une différence entre « la gauche radicale et la gauche de gouvernement ».

Produire davantage en France et en Europe

Pierre Jouvet a également rejeté l’idée selon laquelle le programme économique du PS se résumerait à de nouvelles taxes. Il rappelle notamment avoir débattu récemment avec le président du Medef, Patrick Martin, sur les moyens de relancer la production industrielle.

Le Parti socialiste veut ainsi renforcer la souveraineté économique européenne et mieux protéger les industries du continent face à la concurrence internationale, notamment chinoise. Pour Pierre Jouvet, justice fiscale et réindustrialisation doivent donc avancer ensemble : faire davantage contribuer les ultra-riches tout en recréant de la production et de l’emploi.