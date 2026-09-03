POLITIQUE Présidentielle 2027

Le PS veut taxer davantage les ultra-riches, Pierre Jouvet défend une « gauche de gouvernement »

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Le PS veut taxer davantage les ultra-riches, Pierre Jouvet défend une « gauche de gouvernement »
Le PS veut taxer davantage les ultra-riches, Pierre Jouvet défend une « gauche de gouvernement »

Invité sur BFMTV mercredi soir, Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, a défendu une hausse de la contribution fiscale des plus grandes fortunes tout en prenant ses distances avec la gauche radicale. « Nous voulons que les milliardaires paient leur juste part d’impôts », a-t-il affirmé.

Le responsable socialiste refuse toutefois de présenter les milliardaires comme des « nuisibles » ou de défendre leur disparition. « Je n’ai pas de difficulté à ce qu’il y ait des gens qui gagnent de l’argent tant qu’ils redistribuent et qu’ils participent aux services publics », a-t-il expliqué, revendiquant une différence entre « la gauche radicale et la gauche de gouvernement ».

Produire davantage en France et en Europe

Pierre Jouvet a également rejeté l’idée selon laquelle le programme économique du PS se résumerait à de nouvelles taxes. Il rappelle notamment avoir débattu récemment avec le président du Medef, Patrick Martin, sur les moyens de relancer la production industrielle.

Le Parti socialiste veut ainsi renforcer la souveraineté économique européenne et mieux protéger les industries du continent face à la concurrence internationale, notamment chinoise. Pour Pierre Jouvet, justice fiscale et réindustrialisation doivent donc avancer ensemble : faire davantage contribuer les ultra-riches tout en recréant de la production et de l’emploi.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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