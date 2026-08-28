Présidentielle 2027 : Pierre Jouvet met François Hollande au défi de participer à la primaire

Pierre Jouvet invite François Hollande à participer à la primaire du Parti socialiste et de Place publique pour l'élection présidentielle de 2027, affirmant qu'il a la légitimité pour défendre ses idées. La primaire, prévue en octobre, pourrait être profondément influencée par une candidature de Hollande, déjà mise en balance avec quatre autres déclarations.

Pierre Jouvet appelle François Hollande à clarifier ses ambitions présidentielles. Vendredi 28 août sur Ici Drôme, le secrétaire général du Parti socialiste a invité l’ancien chef de l’État à participer à la primaire organisée par le PS et Place publique s’il souhaite réellement jouer un rôle majeur lors de l’élection présidentielle de 2027.

L’eurodéputé socialiste estime que François Hollande possède toute la légitimité nécessaire pour défendre ses propositions dans cette compétition. Il rejette en revanche l’hypothèse d’une candidature lancée en dehors du processus, dans l’espoir d’apparaître ultérieurement comme un recours. Olivier Faure avait formulé un message comparable la veille, considérant qu’une stratégie reposant sur l’effondrement préalable de son propre camp relevait de l’illusion.

Quatre candidats déjà déclarés

La primaire se déroulera lors des week-ends des 10 et 11 octobre, puis des 17 et 18 octobre. Pourront voter les militants du Parti socialiste et de Place publique à jour de cotisation, ainsi que les adhérents d’un pôle social-démocrate créé pour les électeurs souhaitant participer sans rejoindre directement l’une des deux formations.

Quatre personnalités ont déjà annoncé leur candidature : Raphaël Glucksmann, dirigeant de Place publique, les députés Jérôme Guedj et Philippe Brun, ainsi que Ségolène Royal. Une éventuelle entrée de François Hollande modifierait profondément l’équilibre de la compétition et obligerait l’ancien président à confronter directement son projet à ceux des autres prétendants de la gauche sociale-démocrate.