Canal de Panama : un navire paie un record de 5,3 millions de dollars pour passer en priorité

L'entreprise SK Gas paie un montant record de 5,3 millions de dollars pour un passage prioritaire par le canal de Panama, alors que le trafic est réduit en raison de la sécheresse. Cette situation, exacerbée par El Niño, pourrait entraîner des hausses de coûts et des retards dans la chaîne d'approvisionnement maritime.

L’entreprise sud-coréenne SK Gas a déboursé 5,3 millions de dollars, soit environ 4,5 millions d’euros, afin d’obtenir un passage prioritaire par le canal de Panama. Ce montant, le plus élevé jamais payé lors d’une enchère organisée par l’autorité gestionnaire, permettra au navire G. Spirit, chargé de gaz de pétrole liquéfié, de franchir la voie interocéanique le 1er septembre.

Cette enchère record intervient alors que le trafic doit être réduit en raison de la baisse du niveau des lacs artificiels de Gatún et d’Alhajuela, qui alimentent les écluses. Affecté par les conditions sèches liées au phénomène El Niño, le canal limitera les passages quotidiens de 36 à 34 à partir du 3 septembre, puis à 32 à compter de la mi-septembre. Cette voie longue de 80 kilomètres concentre environ 5 % du commerce maritime mondial.

Les enchères s’envolent avec la raréfaction des créneaux

Près de neuf transits sur dix sont normalement programmés à l’avance. Les places restantes, ainsi que celles libérées à la suite d’un imprévu, sont attribuées aux enchères. Le canal fixe un prix de départ, puis les compagnies maritimes font monter les offres selon l’urgence de leur cargaison. En avril, un navire avait déjà payé quatre millions de dollars pour accélérer le transport d’hydrocarbures dans le contexte du blocage du détroit d’Ormuz.

Entre octobre 2025 et février 2026, le prix moyen de ces enchères atteignait environ 55 000 dollars, avant de tripler au cours des mois suivants. Le record payé par SK Gas illustre les conséquences économiques de la sécheresse sur une route stratégique reliant notamment la côte est des États-Unis à la Chine, à la Corée du Sud et au Japon. Une réduction prolongée du trafic pourrait accroître les coûts du transport maritime et provoquer de nouveaux retards dans les chaînes d’approvisionnement.