Le cerveau présumé des attentats du 11-Septembre sera jugé en juin 2028

Khalid Cheikh Mohammed, principal suspect des attentats du 11-Septembre, sera jugé en juin 2028. Ce procès, qui fait suite à des années de controverses judiciaires sur la torture et les preuves, mettra en lumière les accusations de terrorisme et de meurtre de près de 3 000 victimes.

Khalid Cheikh Mohammed, accusé d’avoir imaginé et organisé les attentats du 11 septembre 2001, sera jugé en juin 2028 par un tribunal militaire américain. La date a été fixée par un juge, près de vingt-sept ans après les attaques ayant causé la mort de près de 3 000 personnes aux États-Unis.

Surnommé « KSM », le Pakistanais élevé au Koweït est considéré comme l’un des principaux lieutenants d’Al-Qaïda. Il aurait proposé dès 1996 à Oussama ben Laden d’utiliser des avions de ligne comme armes. Capturé au Pakistan en mars 2003, il a ensuite été détenu dans des prisons secrètes de la CIA, où il a subi des actes de torture, avant son transfert à Guantanamo en septembre 2006.

L’accord lui évitant probablement la peine de mort annulé

Khalid Cheikh Mohammed devait initialement plaider coupable avec ses deux coaccusés, Walid Bin Attash et Mustafa Al-Hawsawi, dans le cadre d’un accord qui leur aurait probablement permis d’éviter la peine capitale. Cette procédure négociée a cependant été annulée en juillet 2025 par une cour d’appel américaine.

Les trois hommes devront répondre d’accusations de terrorisme et du meurtre de près de 3 000 personnes. L’ouverture de ce procès historique intervient après des années de batailles judiciaires, notamment autour des interrogatoires sous la torture et de la recevabilité des éléments recueillis par les autorités américaines.