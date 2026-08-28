Ajaccio : un adolescent blessé par balle pendant un contrôle lié à un rodéo urbain

Un adolescent de 14 ans a été touché par balle au pied lors d'un contrôle policier lié à un rodéo urbain à Ajaccio. L'origine du tir, probablement due à un riverain mécontent, reste à confirmer, tandis qu'une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Les rodéos urbains soulèvent des inquiétudes croissantes dans la région.

Un adolescent né en 2009 a été blessé par balle au pied dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, à Sarrola-Carcopino, dans la périphérie d’Ajaccio. Les faits se sont produits vers 2 heures dans la zone industrielle de l’Atrium, alors que le mineur était contrôlé par une patrouille de la brigade anticriminalité dans le cadre d’un rodéo urbain à moto.

L’origine du tir demeure à déterminer. Selon plusieurs sources proches du dossier, les enquêteurs privilégient à ce stade la piste d’un riverain excédé par les nuisances provoquées par ces rassemblements motorisés. Aucun suspect n’a toutefois été officiellement identifié et les circonstances exactes de la blessure restent à établir.

Une enquête ouverte pour tentative d’homicide

Le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête pour tentative d’homicide, confiée à la brigade de recherches d’Ajaccio. Les investigations devront notamment déterminer la position du tireur, identifier l’arme utilisée et préciser le déroulement des événements au moment du contrôle policier. L’état de santé du jeune blessé n’a pas été détaillé au-delà de sa blessure au pied droit.

Les rodéos urbains font régulièrement l’objet d’interventions dans l’agglomération ajaccienne. En mai 2025, un jeune avait été grièvement blessé après une chute survenue alors qu’il tentait une roue arrière dans le centre-ville. La police avait alors appelé les familles, les éducateurs et les habitants à se mobiliser contre ces pratiques dangereuses, également responsables de nuisances sonores et d’un sentiment d’insécurité.