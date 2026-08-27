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Alpe d’Huez : une télécabine percute une grue et fait 16 blessés

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Alpe d’Huez : une télécabine percute une grue et fait 16 blessés
Alpe d’Huez : une télécabine percute une grue et fait 16 blessés

Une collision entre une télécabine et une grue de chantier a fait 16 blessés, dont trois dans un état grave, mercredi matin à l’Alpe d’Huez, en Isère. L’accident s’est produit vers 9 h 30 sur le téléphérique du Pic Blanc, alors qu’une cinquantaine de personnes se trouvaient à l’intérieur de la cabine.

La télécabine venait de quitter la gare située à 2 700 mètres d’altitude lorsqu’elle a percuté l’engin de chantier après une quarantaine de mètres. L’arrêt brutal a projeté les passagers vers l’avant. La préfecture fait état de 23 victimes prises en charge, parmi lesquelles trois personnes en urgence absolue et treize en urgence relative.

« La grue aurait dû être baissée »

La grue participait aux travaux de rénovation de la gare et devait décharger une nacelle. Selon Fabrice Boutet, directeur général de SATA Group, l’entreprise exploitant les remontées mécaniques, son bras aurait dû être abaissé avant le départ de la cabine. Une enquête devra désormais établir les circonstances précises de l’accident et déterminer les éventuelles responsabilités.

Les secours ont mobilisé 33 sapeurs-pompiers du Sdis de l’Isère ainsi que sept secouristes de la CRS Alpes, en coordination avec la mairie d’Huez. Une cellule d’urgence médico-psychologique a également été activée pour accompagner les passagers et les témoins de la collision.

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