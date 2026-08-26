Montréal : un employé meurt pendant le repoussage d’un avion à destination de Paris

Un employé de la société Samsic est décédé à l’aéroport de Montréal-Trudeau lors du repoussage d'un avion en partance pour Paris. L'enquête en cours vise à établir les circonstances de l'accident, notamment la conformité des procédures de sécurité et la coordination entre les équipes au sol.

Un salarié de la société de services aéroportuaires Samsic est mort lundi à l’aéroport international Montréal-Trudeau. L’accident s’est produit pendant les opérations au sol précédant le départ du vol BF5761 de la compagnie française French Bee à destination de Paris-Orly. La victime aurait été heurtée par l’appareil au cours de sa manœuvre de repoussage.

French Bee a exprimé sa profonde tristesse après la mort de ce membre des équipes aéroportuaires. La compagnie n’a communiqué aucun détail sur son identité ni sur le déroulement précis de l’accident. Aéroports de Montréal a également confirmé le décès d’un employé dans l’exercice de ses fonctions sans fournir d’informations supplémentaires.

Les circonstances exactes restent à déterminer

Le repoussage consiste à déplacer un avion en marche arrière depuis son point de stationnement à l’aide d’un véhicule spécialisé, avant qu’il rejoigne la voie de circulation. Cette opération mobilise plusieurs agents au sol et nécessite une coordination rigoureuse avec l’équipage. L’enquête devra déterminer comment le salarié s’est retrouvé sur la trajectoire de l’appareil et si les procédures de sécurité ont été correctement appliquées.

Samsic assure différentes missions à l’aéroport de Montréal, notamment les opérations sur piste, le traitement des bagages et l’assistance aux passagers. Aucun élément ne permet encore d’établir une responsabilité dans ce drame. Les investigations devront examiner l’organisation de la manœuvre, les communications entre les équipes et les conditions de travail au moment de l’accident.