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Grenoble : un motard tué par une voiture lancée à près de 150 km/h

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Grenoble : un motard tué par une voiture lancée à près de 150 km/h
Grenoble : un motard tué par une voiture lancée à près de 150 km/h

Un motard de 56 ans est mort dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 août à Grenoble après avoir été percuté par une voiture circulant à une vitesse estimée à environ 150 km/h. Les secours ont tenté de prendre en charge la victime, mais celle-ci n’a pas pu être sauvée.

Quelques dizaines de secondes avant la collision, le véhicule avait attiré l’attention de policiers de la brigade anticriminalité circulant dans une voiture banalisée. Le conducteur aurait ensuite franchi un feu rouge à très grande vitesse, avant de heurter le motard.

L’automobiliste placé en garde à vue

Le conducteur, un homme âgé de 31 ans, n’a pas été blessé dans l’accident. Les agents de la BAC l’ont interpellé immédiatement après les faits, puis placé en garde à vue.

Une enquête doit désormais reconstituer précisément le déroulement de la collision et confirmer la vitesse à laquelle circulait la voiture. Les investigations devront également déterminer les éventuelles circonstances aggravantes et les qualifications pénales susceptibles d’être retenues contre le conducteur.

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