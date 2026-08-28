POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Olivier Faure appelle François Hollande à participer à la primaire socialiste

Par

1 minute de lecture

Présidentielle 2027 : Olivier Faure appelle François Hollande à participer à la primaire socialiste
Présidentielle 2027 : Olivier Faure appelle François Hollande à participer à la primaire socialiste

Olivier Faure a appelé ce vendredi François Hollande à participer à la primaire organisée par les socialistes en vue de l’élection présidentielle de 2027. Le premier secrétaire du PS estime que l’ancien chef de l’État ne doit pas attendre un éventuel effondrement des autres candidats pour revenir dans la course.

Arrivé aux journées d’été du Parti socialiste, Olivier Faure a clairement invité François Hollande à se soumettre au scrutin interne. « Je souhaite qu’il participe à cette primaire. Je ne crois pas à la thèse du recours », a-t-il déclaré. Selon lui, une candidature ne peut pas se construire sur « l’espoir qui repose sur l’effondrement de son propre camp ».

Faure veut aussi rassembler les Écologistes

Le patron du PS a parallèlement lancé un appel aux Écologistes, dont la stratégie pour 2027 reste encore incertaine. Se présentant comme un « partisan total de ce bloc social, écologique, démocratique », Olivier Faure affirme qu’« il n’y a pas de victoire possible sans les Écologistes ».

Il promet donc de faire « tout ce qui est en [son] pouvoir » pour permettre aux socialistes et aux écologistes de « se retrouver et avancer ensemble » lors de la présidentielle. À quelques semaines de la primaire, Olivier Faure cherche ainsi à élargir le rassemblement tout en poussant François Hollande à clarifier rapidement ses intentions.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une