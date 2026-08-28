Présidentielle 2027 : Olivier Faure appelle François Hollande à participer à la primaire socialiste

Olivier Faure appelle François Hollande à participer à la primaire socialiste pour l'élection présidentielle de 2027, estimant qu'il ne doit pas attendre un effondrement des autres candidats. Parallèlement, il souligne l'importance d'unir les forces avec les Écologistes pour maximiser les chances de succès du PS lors du scrutin.

Olivier Faure a appelé ce vendredi François Hollande à participer à la primaire organisée par les socialistes en vue de l’élection présidentielle de 2027. Le premier secrétaire du PS estime que l’ancien chef de l’État ne doit pas attendre un éventuel effondrement des autres candidats pour revenir dans la course.

Arrivé aux journées d’été du Parti socialiste, Olivier Faure a clairement invité François Hollande à se soumettre au scrutin interne. « Je souhaite qu’il participe à cette primaire. Je ne crois pas à la thèse du recours », a-t-il déclaré. Selon lui, une candidature ne peut pas se construire sur « l’espoir qui repose sur l’effondrement de son propre camp ».

Faure veut aussi rassembler les Écologistes

Le patron du PS a parallèlement lancé un appel aux Écologistes, dont la stratégie pour 2027 reste encore incertaine. Se présentant comme un « partisan total de ce bloc social, écologique, démocratique », Olivier Faure affirme qu’« il n’y a pas de victoire possible sans les Écologistes ».

Il promet donc de faire « tout ce qui est en [son] pouvoir » pour permettre aux socialistes et aux écologistes de « se retrouver et avancer ensemble » lors de la présidentielle. À quelques semaines de la primaire, Olivier Faure cherche ainsi à élargir le rassemblement tout en poussant François Hollande à clarifier rapidement ses intentions.