Incendies : plus de 1,4 million d’euros récoltés lors du grand concert solidaire de M6 et RTL

Le concert solidaire organisé par M6 et RTL à l'Arkéa Arena de Floirac a permis de récolter 1 427 285 euros pour les victimes des incendies qui ont touché plusieurs régions françaises. Réunissant de nombreux artistes, cette soirée a été soutenue par une forte mobilisation du public et des donateurs.

La mobilisation a largement dépassé le million d’euros. Organisé jeudi 27 août à l’Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux, Solidarité Incendies : le grand concert a permis de récolter 1 427 285 euros au profit des victimes des incendies qui ont frappé plusieurs régions françaises cet été. Diffusée en direct sur M6, M6+ et RTL, la soirée a réuni de nombreux artistes venus bénévolement soutenir les sinistrés et leurs familles.

1 427 285 euros récoltés pour les victimes des incendies

Au lendemain du concert, M6 et RTL ont annoncé le montant de la mobilisation : 1 427 285 euros. Cette somme a été collectée grâce à la générosité du public autour de cette soirée exceptionnelle. Les bénéfices de l’opération sont destinés à la Fondation de France afin de venir en aide aux populations touchées par les incendies. La liste des artistes réunis pour le concert⁠ était particulièrement fournie. Gims, Pascal Obispo, Zazie, Renaud, -M-, Julien Clerc, Bénabar, Gaëtan Roussel, Axel Bauer, Gauvain Sers, Jeanne Mas, Natasha St-Pier, Superbus, Helena, Cali, Ycare, David & Jonathan ou encore Noé Preszow avaient notamment répondu présent. Plusieurs générations de la chanson française se sont ainsi retrouvées sur la même scène pour soutenir les victimes.

Une Arkéa Arena pleine pour la soirée

La mobilisation avait commencé bien avant le direct. Les 10 000 billets initialement proposés pour assister au concert avaient été vendus en quelques heures après l’ouverture de la billetterie. Une centaine de billets supplémentaires avaient ensuite été proposés, portant la jauge annoncée à environ 10 100 spectateurs. La soirée était présentée par Julien Courbet, accompagné d’Élodie Gossuin et d’Éric Jean-Jean. Le choix de l’agglomération bordelaise était particulièrement symbolique après les incendies qui ont durement frappé la Gironde. Le concert avait été monté en quelques semaines grâce à la mobilisation des artistes, des équipes techniques, des professionnels du spectacle, des pompiers et des bénévoles.

Julien Courbet veut suivre l’utilisation de l’argent

Quelques heures avant le concert, Julien Courbet avait promis de suivre personnellement l’utilisation des dons⁠. « Je vais les appeler tous les 15 jours pour savoir où est parti l’argent », avait-il assuré. La Fondation de France est chargée de gérer et de redistribuer les sommes récoltées. Julien Courbet s’était fortement impliqué dans cette mobilisation après avoir été marqué par les dégâts provoqués par les incendies en Gironde. Avec Pascal Obispo et Éric Jean-Jean, il avait participé à la mise en place du concert, organisé dans des délais particulièrement courts.

Cyril Hanouna avait pris en charge les 300 000 euros de production

Le financement de la production avait également fait l’objet d’un geste important. Cyril Hanouna avait décidé de prendre en charge les frais de production du concert⁠ par l’intermédiaire de H2O Productions. Le coût était estimé à 300 000 euros et ne devait pas être facturé à M6. Cette prise en charge permettait de ne pas faire supporter à l’opération caritative les coûts de fabrication du programme. Artistes et animateurs avaient également accepté de participer bénévolement à la soirée.

RTL avait bouleversé sa grille dès le 12 août

La mobilisation autour des victimes des incendies avait commencé plusieurs semaines auparavant. Le 12 août, RTL avait exceptionnellement bouleversé sa grille⁠ pour confier son antenne à Julien Courbet. L’émission avait notamment donné la parole aux bénévoles et aux anonymes ayant participé à la lutte contre les feux ou porté assistance aux sinistrés. Le concert du 27 août constituait l’aboutissement de cette mobilisation. Tout au long de la soirée, les prestations musicales ont alterné avec les appels aux dons et les interventions consacrées aux conséquences des incendies.

Plus de 1,4 million d’euros pour aider les sinistrés

L’intégralité des bénéfices générés par Solidarité Incendies : le grand concert est reversée à la Fondation de France. Les sommes récoltées doivent permettre d’accompagner les victimes et les territoires sinistrés, notamment les personnes ayant perdu leur logement ou une partie de leurs biens, ainsi que les professionnels directement affectés par les incendies. Au terme de la soirée, le compteur a donc atteint 1 427 285 euros. Une importante mobilisation financière venue conclure plusieurs semaines d’engagement des artistes, animateurs, équipes techniques, bénévoles et spectateurs en faveur des victimes des incendies de l’été 2026.