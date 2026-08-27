Julien Courbet avant SOS Solidarité Incendies: «Je vais les appeler tous les 15 jours pour savoir où est parti l’argent»

Julien Courbet prépare le concert « SOS Solidarité Incendies » pour soutenir les victimes des récents incendies en France, avec l'objectif de collecter des fonds et d'assurer une transparence sur leur utilisation. Il plaide également pour une meilleure prévention des feux et une enquête sur la gestion des incidents, affirmant la nécessité d'un grand plan de pare-feu.

À quelques heures du grand concert « SOS Solidarité Incendies », diffusé ce jeudi 27 août à 21h10 en direct sur M6, M6+ et RTL depuis l’Arkéa Arena de Floirac, Julien Courbet a raconté les coulisses de cette mobilisation montée en quelques semaines avec Pascal Obispo et Éric Jean-Jean. L’animateur veut récolter des fonds pour les victimes des incendies, mais aussi garantir un suivi précis de l’argent collecté. Très marqué par les dégâts qu’il a constatés en Gironde, il réclame également une réflexion nationale sur la prévention des incendies et se dit favorable à des investigations sur la gestion des feux.

Un concert monté en trois semaines

L’idée de « SOS Solidarité Incendies » est née après les violents feux qui ont frappé plusieurs régions françaises cet été, particulièrement la Gironde. Julien Courbet, très attaché au bassin d’Arcachon et au Cap Ferret, s’est rapidement mobilisé avec Pascal Obispo et Éric Jean-Jean. Le projet a ensuite avancé à une vitesse inhabituelle pour un événement de cette ampleur. « On a pris un groupe WhatsApp et ça a été vite parce que monter un concert comme ça en 3 semaines, je n’y ai pas cru une seconde. Personne ne s’est mêlé de ce que faisait l’autre, et là ça a été très vite », raconte Julien Courbet. La mobilisation a permis de réunir une importante affiche d’artistes. Gims, Pascal Obispo, Zazie, Renaud, -M-, Julien Clerc, Bénabar, Gaëtan Roussel, Superbus, Axel Bauer, Jeanne Mas, Natasha St-Pier, Gauvain Sers, Helena, Cali, Ycare, Noé Preszow ou encore David & Jonathan font partie des artistes annoncés. La soirée sera présentée par Julien Courbet, Élodie Gossuin et Éric Jean-Jean.

Julien Courbet veut savoir précisément où ira l’argent

L’objectif est d’abord financier : récolter le maximum de dons pour venir en aide aux populations touchées par les incendies. Les bénéfices du concert seront reversés à la Fondation de France, qui assurera la gestion et la redistribution des fonds. Julien Courbet prévient cependant qu’il compte suivre personnellement l’utilisation de l’argent récolté. « On rappellera aux gens de s’inscrire sur Fondation de France. Nous après on ne sait pas trop où va l’argent donc je leur ai dit : “Je vous appellerai tous les 15 jours sur RTL et vous allez nous dire où est parti l’argent.” » Une volonté de transparence que l’animateur entend donc prolonger au-delà de la soirée du 27 août. Les dons ne constituent pas seulement un appel ponctuel à la générosité : Courbet veut pouvoir informer régulièrement le public sur leur utilisation.

Un retour au Cap Ferret qui l’a profondément marqué

L’engagement de Julien Courbet est également personnel. L’animateur est retourné dans les secteurs touchés par les incendies et raconte avoir été bouleversé par ce qu’il a découvert. « J’en ai encore des sanglots dans la voix… Vous ne voyez que de la forêt noire, des cendres et puis une maison brûlée, une voiture… » Au-delà des hectares ravagés, les incendies ont détruit des habitations et des biens appartenant à des familles qui doivent désormais reconstruire leur quotidien. Le Porge a notamment payé un très lourd tribut aux incendies. Cette commune située à proximité du bassin d’Arcachon a été particulièrement touchée par les flammes.

Le Porge « sacrifié » au profit du Cap Ferret ? Julien Courbet veut que les questions soient posées

Une polémique est également apparue localement. Des habitants du Porge considèrent avoir été « sacrifiés » afin de protéger le Cap Ferret lors de la lutte contre les incendies. Julien Courbet ne balaie pas leurs interrogations. « Je suis complètement d’accord pour qu’ils posent des questions, ils ont le droit de savoir. (…) Je vais même plus loin : il y a une grande mode des commissions d’enquête, allons-y ! » L’animateur se prononce donc clairement en faveur d’un examen des décisions prises pendant les incendies afin que les habitants puissent obtenir des réponses sur la stratégie suivie pour combattre les flammes et protéger les différentes zones menacées.

« Qu’on lance un grand plan de pare-feu ! »

Julien Courbet souhaite également que la mobilisation dépasse l’aide immédiate aux sinistrés. Pour lui, la prévention des incendies doit devenir une priorité des pouvoirs publics. « Ça doit devenir quelque chose qui soit au cœur des préoccupations du gouvernement : qu’on lance un grand plan de pare-feu ! » Après les incendies de cet été, l’animateur appelle ainsi à une réponse nationale destinée à mieux protéger les territoires exposés et à limiter les conséquences de futurs feux.

Une soirée entièrement tournée vers les sinistrés

Ce jeudi soir, l’urgence sera toutefois à la solidarité. Les artistes se produiront à l’Arkéa Arena de Floirac tandis que les téléspectateurs et auditeurs seront régulièrement invités à effectuer des dons. La Fondation de France assurera leur gestion et leur redistribution. Les donateurs pourront notamment orienter leur contribution vers les victimes des incendies du Sud-Ouest, celles du Sud-Est ou plus largement vers l’ensemble des territoires frappés. L’Arkéa Arena affichera complet : les 10 000 billets mis en vente début août avaient trouvé preneurs en quelques heures, donnant une première indication de l’ampleur de la mobilisation. « SOS Solidarité Incendies » sera diffusé ce jeudi 27 août à partir de 21h10, en direct sur M6, M6+ et RTL.