Budget 2027 : le RSA et le minimum vieillesse resteront indexés sur l’inflation

Le ministre du Travail annonce que le RSA et le minimum vieillesse continueront d’être indexés sur l’inflation dans le budget 2027, protégeant ainsi les ménages modestes. En revanche, une revalorisation moins automatique des retraites est envisagée, pour alléger la pression sur les finances publiques, sans décisions finales pour le moment.

Le RSA et le minimum vieillesse continueront d’être revalorisés en fonction de l’inflation dans le prochain budget, a assuré le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou. Le gouvernement a choisi de préserver ces deux prestations afin de protéger les ménages les plus modestes, alors que plusieurs mesures d’économies sont étudiées pour réduire les déficits publics.

Cette garantie écarte donc un gel généralisé des prestations sociales. Le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité aux personnes âgées conserveront leur mécanisme de revalorisation pour limiter les effets de la hausse des prix sur leurs bénéficiaires. Le projet de budget pour 2027 doit être présenté à la fin du mois de septembre avant son examen au Parlement.

Le débat reste ouvert sur les pensions de retraite

La situation pourrait être différente pour certaines retraites. Jean-Pierre Farandou souhaite remettre en question le principe d’une indexation systématique de toutes les pensions sur l’inflation, jugé particulièrement coûteux pour les finances publiques. Une revalorisation plus faible pour les retraités les plus aisés fait partie des pistes envisagées, même si aucun arbitrage définitif n’a encore été annoncé.

Le ministre défend ainsi une distinction entre les prestations destinées aux personnes les plus précaires et les pensions permettant davantage de marges financières. Selon le gouvernement, le coût des retraites augmenterait d’environ 12 milliards d’euros en 2027 en l’absence de réforme, sous l’effet combiné de l’indexation et du vieillissement de la population. Le Parisien, LCP