Football Manager 27 : les premières nouveautés d’un épisode déjà très attendu

Sports Interactive prépare Football Manager 27 pour novembre 2026, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'interface et la réintroduction de fonctionnalités appréciées. Un programme de tests invite les joueurs à donner leur avis, tandis que le travail sur le moteur graphique Unity s'intensifie. Le football féminin et la gestion des équipes nationales seront également développés.

Sports Interactive a officiellement lancé le chantier de Football Manager 27, attendu en novembre 2026. Après un épisode 2026 ambitieux mais très discuté, le studio britannique promet de faire évoluer son jeu en tenant davantage compte des critiques de la communauté. L’objectif affiché est clair : consolider les nouvelles fondations techniques de la série tout en retrouvant la profondeur, la lisibilité et les habitudes qui ont longtemps fait son succès.

Le directeur de la création, Chris Groves, a expliqué que l’équipe travaillait à faire évoluer l’interface actuelle tout en restaurant certaines idées et certains comportements appréciés dans les anciennes éditions. Sports Interactive ne prévoit donc pas une nouvelle révolution visuelle, mais une refonte progressive de la navigation introduite dans FM26. Les menus devraient être plus clairs, les informations importantes plus rapidement accessibles et plusieurs actions courantes nécessiter moins de clics.

Une interface corrigée grâce aux joueurs

Pour préparer cette nouvelle édition, le développeur a ouvert un programme de tests permettant à certains joueurs d’accéder à des versions encore inachevées de FM27. Les participants devront essayer les nouveautés, répondre à des questionnaires et signaler les problèmes rencontrés. Leurs remarques pourront entraîner des modifications avant la sortie, une démarche destinée à éviter que des défauts d’ergonomie ou des bugs majeurs ne soient découverts trop tard.

Le dialogue avec les joueurs doit également devenir plus direct. Un serveur Discord officiel de Football Manager ouvrira en septembre afin de réunir la communauté et les équipes de développement. Des espaces spécifiques seront réservés aux testeurs, qui pourront échanger avec les responsables de Sports Interactive. Après les tensions provoquées par l’annulation de FM25 puis par l’accueil contrasté de FM26, le studio veut rétablir une relation de confiance avec son public.

Unity au cœur de la nouvelle génération

FM27 continuera de s’appuyer sur Unity, le moteur graphique adopté par la série avec FM26. Cette deuxième année d’exploitation doit permettre aux développeurs de mieux maîtriser cette technologie, notamment pour améliorer les animations, les déplacements des joueurs et la mise en scène des rencontres. Le moteur de match ne repartira donc pas de zéro : il devrait profiter d’une année supplémentaire d’optimisation, avec une attention particulière portée aux performances et à la stabilité.

La partie tactique devrait également approfondir les changements introduits dans l’édition précédente, notamment la distinction entre l’organisation avec le ballon et le positionnement sans ballon. Ce système permet de reproduire plus précisément les principes utilisés par les entraîneurs modernes, mais il avait parfois dérouté les habitués. Sports Interactive doit désormais rendre ces outils plus simples à comprendre, sans réduire la richesse des rôles, des consignes collectives et des ajustements en cours de rencontre.

La gestion des équipes nationales fera pleinement partie de FM27 dès son lancement, sauf changement annoncé ultérieurement. Revenue dans FM26 grâce à une mise à jour gratuite, elle bénéficie du partenariat pluriannuel signé entre Football Manager et la FIFA. Les compétitions internationales peuvent ainsi utiliser leurs appellations, leurs trophées et leurs éléments visuels officiels. Le prochain épisode devrait capitaliser sur cette licence et développer davantage le recrutement des internationaux, le suivi des joueurs et la préparation des rassemblements.

Le football féminin, intégré à la série dans FM26 avec plus de 30 000 joueuses, continuera lui aussi d’être enrichi. L’actualisation des effectifs, l’ajout de compétitions et l’amélioration de la base de données figurent parmi les évolutions logiques, même si leur détail n’a pas encore été communiqué. Sports Interactive dévoilera progressivement les fonctionnalités définitives, les plateformes concernées et la date exacte de sortie. À ce stade, FM27 se présente moins comme une rupture que comme l’épisode de la consolidation, chargé de transformer les promesses de la nouvelle génération en une expérience plus complète et plus fiable.