GTA VI se dévoile enfin en profondeur : 27 minutes de gameplay, drogues, braquages et un duo Jason-Lucia au cœur de Vice City

Rockstar Games dévoile en profondeur Grand Theft Auto VI à travers une présentation de 27 minutes, mettant en avant les personnages principaux, Jason et Lucia, ainsi que leur dynamique dans le monde ouvert de Vice City. Des activités variées, des fusillades, et un environnement réactif sont au programme, renforçant l'expérience immersive du jeu.

Rockstar Games a enfin montré Grand Theft Auto VI comme jamais auparavant. Dans la soirée de jeudi, le studio a diffusé sur Netflix une présentation de près de 27 minutes entièrement consacrée à son prochain blockbuster. Une première plongée officielle et prolongée dans le gameplay de GTA VI, avec Jason Duval et Lucia Caminos au centre de l’histoire, des fusillades, des trafics de drogue, des braquages, des poursuites avec la police et une multitude d’activités dans Vice City et l’État fictif de Leonida. Surtout, Rockstar confirme que les images présentées ont été capturées directement dans le jeu sur PlayStation 5.

Un trafic de drogue qui tourne à la fusillade

La présentation donne immédiatement le ton. Jason et Lucia participent à une transaction liée à la drogue lorsqu’une intervention policière fait basculer l’opération. La situation dégénère en fusillade et le couple doit se frayer un chemin pour échapper aux forces de l’ordre. Rockstar ne se contente toutefois pas d’enchaîner les scènes spectaculaires : ces premières minutes permettent également de montrer concrètement les déplacements, les affrontements armés et la manière dont les deux personnages fonctionnent ensemble. La vidéo alterne ensuite scènes narratives et véritables phases de jeu. Jason et Lucia apparaissent aussi dans leur quotidien, à leur domicile, en voiture ou lors de moments beaucoup plus calmes. Leur relation occupe manifestement une place importante dans l’aventure, loin d’un simple système permettant d’alterner entre deux protagonistes.

Jason et Lucia, deux personnages jouables et complémentaires

Comme GTA V permettait de passer de Michael à Franklin ou Trevor, GTA VI autorise le joueur à basculer entre Jason et Lucia. La présentation montre notamment Lucia conduire pendant que Jason tire sur leurs poursuivants depuis l’arrière d’un véhicule. À d’autres moments, chacun évolue séparément avant que le joueur ne change de personnage. Rockstar développe également davantage la vie commune des deux héros. Ils discutent, se préparent avant de sortir, se disputent ou plaisantent ensemble. Cette dimension accompagne leur activité criminelle et doit permettre de suivre l’évolution de leur couple tout au long de l’histoire.

Vice City dévoile l’étendue de ses activités

Les 27 minutes donnent surtout une idée beaucoup plus précise du terrain de jeu. Vice City et Leonida proposent des environnements urbains très denses, mais également des plages, des zones marécageuses et des espaces beaucoup plus sauvages. Les activités aperçues sont nombreuses : plongée, navigation, hydroglisseur dans les marais, sports, stand de tir, sorties nocturnes, strip-clubs, conduite de différents véhicules et exploration des nombreux commerces. Des embarcations légères permettent également de circuler sur l’eau. Rockstar montre parallèlement une foule importante de personnages non-joueurs et de nombreuses interactions avec l’environnement. Le studio insiste également sur le comportement des habitants. Sortir une arme, provoquer quelqu’un ou commettre une infraction peut modifier leurs réactions. L’environnement doit ainsi répondre davantage aux actes du joueur que dans les précédents épisodes.

Braquages, voitures volées et poursuites : GTA reste GTA

Le cœur historique de la série reste évidemment présent. Plusieurs braquages apparaissent durant la présentation, tout comme les vols de véhicules, fusillades et poursuites. Le joueur peut choisir différentes manières d’aborder certaines situations et prendre des mesures pour compliquer le travail de la police après un crime. Les forces de l’ordre disposent justement de nouveaux moyens pour retrouver Jason et Lucia. Elles peuvent notamment conserver des informations sur le véhicule utilisé ou l’apparence des suspects. Changer de voiture ou de vêtements peut alors contribuer à brouiller les pistes. Autre retour remarqué : le niveau de recherche peut de nouveau atteindre six étoiles, contre cinq dans GTA V. Le degré de réponse policière augmente à mesure que les crimes commis deviennent importants.

Un monde ouvert directement inspiré de la Floride

Leonida constitue la version fictive de la Floride imaginée par Rockstar. Vice City en représente le cœur, mais la présentation confirme que l’aventure dépassera largement les limites de la métropole. Les marais, les îles, les routes secondaires et les zones côtières occupent une place importante. Rockstar a travaillé à partir de véritables lieux de Floride et de rencontres avec des habitants pour construire cet environnement. La satire de la société américaine, caractéristique de la franchise, reste omniprésente à travers les publicités, les commerces, les personnages rencontrés et les réseaux sociaux fictifs visibles dans le jeu.

Une présentation entièrement capturée sur PlayStation 5

Point important concernant la qualité graphique montrée : Rockstar précise que la présentation est constituée d’images capturées directement dans GTA VI sur PlayStation 5. Il ne s’agit donc pas uniquement de cinématiques précalculées conçues spécialement pour la promotion du jeu. La démonstration permet d’observer plus précisément les animations des personnages, les éclairages nocturnes de Vice City, la circulation, la densité de la population, les intérieurs et la végétation. Les animations physiques et les interactions ont également été considérablement développées par rapport à GTA V.

Rockstar reprend la main après les importantes fuites

Cette présentation officielle arrive après une période particulièrement compliquée pour Rockstar. Plusieurs séquences de GTA VI avaient circulé illégalement sur Internet quelques jours avant l’événement Netflix. Certaines montraient notamment Jason au volant, des combats ou différentes activités. Rockstar avait confirmé l’authenticité de ces images tout en rappelant qu’elles provenaient de versions de développement et ne représentaient pas nécessairement le résultat final. Le studio avait maintenu sa présentation du 27 août malgré ces fuites. Cette fois, les joueurs disposent donc d’images officiellement sélectionnées et validées par Rockstar, issues de la version PlayStation 5 du jeu.

Une première historique sur Netflix

La méthode de diffusion est elle aussi inhabituelle. Rockstar a choisi Netflix pour assurer l’avant-première mondiale de cette longue présentation, disponible à partir de 21h en France le 27 août. Une exclusivité temporaire de six heures : la vidéo a ensuite été publiée gratuitement sur les canaux officiels de Rockstar dans la nuit du 27 au 28 août. Cette collaboration prolonge les liens déjà noués entre les deux entreprises, Netflix ayant précédemment proposé plusieurs anciens épisodes de Grand Theft Auto sur mobile.

GTA VI sortira le 19 novembre 2026

Rockstar maintient enfin la date désormais attendue par des millions de joueurs : Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune version PC n’est annoncée pour le lancement. Après des années d’attente, des bandes-annonces et plusieurs vagues de fuites, cette présentation de près de 27 minutes constitue surtout la première véritable démonstration officielle de l’expérience que Rockstar prépare pour le retour à Vice City.