Athlétisme : deux records du monde, Duplantis poussé dans ses retranchements, Zurich s’offre une soirée historique

Le meeting d'athlétisme de Zurich a été marqué par deux nouveaux records du monde : Alison dos Santos sur 400 m haies et Masai Russell sur 100 m haies. Mondo Duplantis, menacé par Emmanouil Karalis, a franchi 6,25 m, tandis qu'Audrey Werro s'est rapprochée du record du monde du 800 m. Une soirée historique.

Le Letzigrund de Zurich a vécu jeudi une soirée d’athlétisme exceptionnelle. En moins de 40 minutes, Alison dos Santos et Masai Russell ont battu les records du monde du 400 m haies et du 100 m haies. Mondo Duplantis a dû monter jusqu’à 6,25 m pour venir à bout d’un Emmanouil Karalis déchaîné, avant que les deux hommes ne tentent ensemble 6,32 m. Audrey Werro a signé un phénoménal 1’53’’70 sur 800 m, tandis que Julien Alfred a dominé Melissa Jefferson-Wooden au millième sur 100 m. Une accumulation de performances qui fait du meeting suisse l’un des grands rendez-vous de la saison 2026.

Alison dos Santos efface le record du monde de Karsten Warholm

Le premier coup de tonnerre est venu du 400 m haies. Alison dos Santos a bouclé le tour de piste en 45’’80, abaissant de 14 centièmes le record du monde de Karsten Warholm. Le Norvégien détenait la référence planétaire depuis la finale olympique de Tokyo en 2021, courue en 45’‘94. Placé juste derrière Warholm au départ, le Brésilien a rapidement comblé le décalage avant de prendre nettement l’avantage dans la seconde moitié de la course. Dans la dernière ligne droite, il s’est détaché pour aller chercher le record. Warholm termine deuxième en 46’‘69, devant le Nigérian Ezekiel Nathaniel, troisième en 47’‘50. Champion du monde en 2022 et double médaillé de bronze olympique, Dos Santos devient à 26 ans le nouvel homme le plus rapide de l’histoire sur 400 m haies.

Masai Russell pulvérise à son tour le record du 100 m haies

À peine le public avait-il eu le temps de digérer la performance du Brésilien que Masai Russell a frappé à son tour. L’Américaine a remporté le 100 m haies en 12’’09, avec un vent nul, et effacé le record mondial de 12’‘12 établi par la Nigériane Tobi Amusan lors des Championnats du monde d’Eugene en 2022. Championne olympique de la discipline, Russell avait déjà approché cette marque de très près cette saison. À Zurich, elle est devenue la première femme à descendre sous les 12’‘10. Amusan réalise elle-même une excellente course mais doit se contenter de la deuxième place en 12’‘23, devant la Néerlandaise Nadine Visser en 12’’34. Deux records du monde sont ainsi tombés sur la piste du Letzigrund en moins de 40 minutes.

Karalis pousse Duplantis jusqu’à 6,25 m

Le concours de la perche masculine a offert un duel tout aussi spectaculaire. Emmanouil Karalis a longtemps menacé Mondo Duplantis. Les deux hommes ont franchi 6,10 m, puis le Grec a amélioré son record personnel en passant 6,20 m. Duplantis avait auparavant franchi 6,15 m, avant de répondre en réussissant 6,25 m. Une hauteur qui lui a finalement donné la victoire. Jamais auparavant un concours n’avait vu deux perchistes dépasser la barre des 6,20 m. Karalis confirme ainsi qu’il constitue désormais le principal rival du Suédois au sommet de la discipline.

Duplantis et Karalis tentent ensemble 6,32 m

Le spectacle ne s’est pas arrêté avec la victoire de Duplantis. Les deux hommes ont ensuite demandé une barre à 6,32 m, soit un centimètre au-dessus du record mondial de 6,31 m détenu par le Suédois. Ni Duplantis ni Karalis ne sont parvenus à la franchir, même si certaines tentatives ont entretenu le suspense. Duplantis remporte donc le concours avec 6,25 m et Karalis termine deuxième avec son record personnel de 6,20 m. Pour la première fois, deux perchistes se sont retrouvés au cours du même concours à attaquer simultanément un record du monde situé au-delà de 6,30 m.

Audrey Werro à seulement 42 centièmes du record du monde

La Suisse a également vécu un immense moment avec Audrey Werro. À domicile, la jeune Suissesse a remporté le 800 m en 1’53’’70, nouveau record national, meilleure performance mondiale de l’année et record de la Ligue de diamant. Elle se rapproche surtout dangereusement du mythique record du monde de Jarmila Kratochvilova, 1’53’‘28, établi en 1983. Il ne lui manque désormais que 42 centièmes. Werro a devancé la Néerlandaise Femke Broeders-Bol, deuxième en 1’54’‘71, elle aussi auteure d’une performance exceptionnelle, et la Britannique Georgia Hunter Bell, troisième en 1’55’‘03. À seulement 22 ans, Werro signe son troisième chrono sous les 1’54’’ en 2026.

Julien Alfred bat Melissa Jefferson-Wooden au millième

Le 100 m féminin a lui aussi offert un final spectaculaire. Julien Alfred et Melissa Jefferson-Wooden ont toutes les deux été créditées de 10’’70, malgré un vent défavorable de -0,7 m/s. La championne olympique de Sainte-Lucie a finalement été déclarée victorieuse après examen du photo-finish, pour quelques millièmes de seconde. Alfred établit au passage un nouveau record national. Jefferson-Wooden, championne du monde en titre, subit sa première défaite sur 100 m depuis août 2024. Sha’Carri Richardson complète le podium en 10’’97.

Wanyonyi en 1’41’‘76, Bednarek en 19’’62

Les performances de très haut niveau se sont multipliées durant toute la soirée. Sur 800 m masculin, Emmanuel Wanyonyi s’est imposé en 1’41’’76, meilleure performance mondiale de l’année. Sur 200 m, l’Américain Kenneth Bednarek a également établi la meilleure performance mondiale de la saison avec 19’’62. Anna Cockrell a remporté le 400 m haies féminin en 52’‘13, autre meilleure performance mondiale de l’année et nouveau record du meeting.

Une soirée qui restera dans l’histoire du Letzigrund

Deux records du monde, deux tentatives simultanées à 6,32 m à la perche, un 800 m féminin à 42 centièmes du plus vieux record mondial des courses sur piste, un 100 m féminin décidé au millième et plusieurs meilleures performances mondiales de l’année : Zurich a concentré en quelques heures une série de performances rarissimes. Alison dos Santos et Masai Russell en ressortent avec deux nouvelles références planétaires, tandis que Duplantis, Karalis, Werro, Alfred, Wanyonyi et Bednarek ont contribué à transformer cette étape de la Ligue de diamant en l’une des soirées d’athlétisme les plus marquantes de 2026.