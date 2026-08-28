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Présidentielle 2027 : Marine Le Pen promet 125 milliards d’euros d’économies

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Présidentielle 2027 : Marine Le Pen promet 125 milliards d’euros d’économies
Présidentielle 2027 : Marine Le Pen promet 125 milliards d’euros d’économies

Marine Le Pen présentera un plan prévoyant 125 milliards d’euros d’économies avant l’ouverture du débat budgétaire, attendue entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre. La candidate du Rassemblement national en a fait l’annonce jeudi devant le Medef, lors du premier débat réunissant les principaux prétendants à l’élection présidentielle de 2027.

La responsable politique promet de détailler une « trajectoire de rétablissement des finances publiques ». Elle considère que la progression du coût de refinancement de la dette limite désormais la liberté d’action du pays et impose une réduction importante des dépenses publiques.

L’Union européenne et l’immigration ciblées

Marine Le Pen estime que les économies ne doivent pas uniquement porter sur les retraites. Elle cite notamment les contributions versées à l’Union européenne, les dépenses liées à l’immigration et le financement de plusieurs organismes publics qu’elle qualifie d’« instituts obscurs ».

« Le premier qui doit réduire son train de vie, c’est l’État », a-t-elle lancé devant les chefs d’entreprise. La candidate n’a toutefois pas encore détaillé la répartition exacte des 125 milliards d’euros annoncés. Les mesures précises et leur calendrier d’application doivent être dévoilés avant l’examen du prochain projet de loi de finances.

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