RD Congo : Kinshasa suspend les activités scolaires dans les zones tenues par l’AFC/M23

Le gouvernement de la République démocratique du Congo suspend les activités scolaires dans les zones de l’est contrôlées par l’AFC/M23, à quelques jours de la rentrée. Cette décision entraîne de vives réactions au sein de la population, dans un contexte de conflit persistant dans la région.

Le gouvernement congolais a annoncé la suspension des activités académiques dans les territoires de l’est du pays sous contrôle de l’AFC/M23, à quelques jours de la rentrée scolaire. La mesure provoque de nombreuses réactions.

La décision tombe à quelques jours de la rentrée : Kinshasa a officiellement suspendu les activités académiques dans les zones de l’est de la République démocratique du Congo placées sous le contrôle de l’AFC/M23. Cette annonce du gouvernement congolais suscite de vives réactions, tant sur le plan humanitaire que politique, dans un contexte de conflit persistant dans cette région.

À Madagascar, la feuille de route des concertations nationales a été rendue publique par le FFKM, le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes du pays. Ces concertations, réclamées depuis le renversement du président Rajoelina il y a bientôt un an, ont pour objectif de recueillir la parole des citoyens et de poser les bases d’une refondation institutionnelle.

En Tunisie, le village de Sidi Bou Saïd a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco fin juillet. Au-delà de la protection de son architecture et de sa colline, fragilisées par des inondations en janvier, ce classement onusien étend désormais sa protection aux traditions soufies du lieu. La cérémonie de la Kharja s’est tenue à la mi-août, et les célébrations soufies dans le village se poursuivent jusqu’à la fin du mois de septembre.