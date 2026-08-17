RDC : Kinshasa présente un protocole de démobilisation des rebelles des FDLR

Le gouvernement congolais a présenté un protocole pour démobiliser les FDLR, groupe rebelle rwandais, en fin juillet, considéré comme un premier pas vers la mise en œuvre de l'accord de paix signé aux États-Unis. Bien que Washington prenne note de l'initiative, les modalités de mise en œuvre restent floues.

Le gouvernement congolais a soumis fin juillet un protocole visant à démobiliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), groupe rebelle rwandais actif en RDC. Washington dit avoir pris note de cette initiative, présentée par Kinshasa comme une première concrétisation de l’accord de paix signé aux États-Unis.

Le protocole de démobilisation des FDLR, présenté par Kinshasa à la fin du mois de juillet, marque selon le gouvernement congolais une première traduction opérationnelle des engagements issus de l’accord de paix conclu à Washington. Les États-Unis ont indiqué avoir pris bonne note du document.

Les FDLR, groupe armé d’origine rwandaise implanté depuis des décennies dans l’est de la République démocratique du Congo, constituent l’un des nœuds les plus persistants du conflit régional. Leur démobilisation figure parmi les exigences posées par Kigali dans le cadre des négociations de paix.

Ce protocole représente donc un geste politique significatif de la part de Kinshasa, même si les modalités concrètes de sa mise en œuvre restent à préciser. La réaction américaine, pour l’heure mesurée, suggère que Washington suit l’évolution du dossier sans s’y engager davantage pour le moment.