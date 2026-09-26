Afrique du Sud : le nouvel ambassadeur à Washington rejette l’idée d’un « génocide blanc »

Roelf Meyer, nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis, rejette l'idée d'un « génocide blanc » contre les Afrikaners, soulignant que les données sur la criminalité ne corroborent pas cette interprétation. Son mandat vise à clarifier la situation sécuritaire rurale et à rétablir les relations avec Washington, confrontées à des tensions raciales.

Le nouvel ambassadeur d’Afrique du Sud aux États-Unis, Roelf Meyer, conteste fermement l’idée selon laquelle les Afrikaners blancs seraient victimes d’un « génocide » dans son pays. Ancien négociateur de la fin de l’apartheid et lui-même Afrikaner, il estime que cette présentation de la situation sud-africaine ne correspond pas aux données disponibles sur la criminalité. Cette question est devenue un point majeur de tension entre Pretoria et Washington depuis que Donald Trump a repris cette accusation et ouvert une voie spécifique d’accueil aux États-Unis pour certains Afrikaners invoquant des persécutions. Meyer souhaite désormais convaincre l’administration américaine de revenir sur cette lecture de la situation.

Les statistiques officielles sud-africaines confirment l’existence d’une criminalité violente importante dans les zones rurales, mais ne mettent pas en évidence une campagne organisée visant spécifiquement les Blancs. Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025, les autorités avaient recensé six homicides dans des communautés agricoles : deux propriétaires, deux employés, un gérant et un résident d’exploitation. Le gouvernement avait précisé que cinq des six victimes étaient noires et une blanche. La police avait également vérifié une liste d’affaires transmise par l’organisation afrikaner AfriForum sans découvrir, à ce stade, d’homicides de propriétaires agricoles supplémentaires par rapport aux chiffres officiels.

Une criminalité rurale réelle, mais un débat profondément politisé

La contestation porte donc moins sur l’existence des attaques contre les exploitations agricoles, reconnues comme un problème de sécurité, que sur leur qualification et leurs motivations. Un travail parlementaire sud-africain consacré à la sécurité rurale a relevé que les agriculteurs, leurs salariés et les habitants des exploitations pouvaient tous être victimes de meurtres, d’agressions ou de vols, tout en estimant que les éléments disponibles ne permettaient pas d’établir une politique d’extermination des fermiers blancs. Le gouvernement sud-africain considère de son côté que les violences rurales s’inscrivent dans un contexte de criminalité beaucoup plus large qui touche l’ensemble de la population.

Une analyse qui reste contestée par certains militants afrikaners, qui dénoncent une insécurité particulière dans les campagnes et estiment que les politiques de discrimination positive ou la législation sur l’expropriation des terres renforcent leur sentiment de vulnérabilité. Roelf Meyer cherche au contraire à séparer ces débats politiques de la notion de génocide. Son arrivée à Washington s’inscrit ainsi dans une tentative de rétablissement des relations avec les États-Unis, fortement dégradées par les désaccords sur la question raciale, la politique foncière et l’accueil d’Afrikaners comme réfugiés. Pour Pretoria, l’enjeu consiste désormais à reconnaître la gravité de la criminalité rurale sans laisser celle-ci être présentée comme la preuve d’une extermination organisée d’une communauté.