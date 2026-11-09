Collision ferroviaire en Égypte : au moins sept morts et plus de cent blessés près de Gizeh

Dimanche, une collision entre deux trains près de Gizeh a causé sept morts et plus de cent blessés. Le choc a provoqué le déraillement de plusieurs wagons, entraînant une intervention d’urgence et la suspension du trafic ferroviaire. Le président égyptien a ordonné une enquête pour déterminer les responsabilités.

Deux trains se sont percutés dimanche dans la région d’Al-Ayyat, au sud du Caire, provoquant le déraillement de plusieurs wagons. Le bilan, encore provisoire, fait état de sept morts et de plus d’une centaine de blessés.

La catastrophe s’est produite entre les stations de Kafr Ammar et d’Al-Raqqa, dans le gouvernorat de Gizeh. Un train reliant Gizeh à Fayoum a percuté par l’arrière un convoi en provenance du Caire à destination d’Assouan, qui était immobilisé sur la voie. Le choc a entraîné le déraillement de plusieurs wagons, dont certains ont versé sur le flanc ou se sont fracturés. Le conducteur de l’un des deux trains figure parmi les victimes.

Les images diffusées depuis le lieu de l’accident montrent des passagers indemnes et des riverains fouillant les voitures renversées à la recherche de survivants, tandis qu’une importante opération de secours était déployée sur place. La Croix-Rouge égyptienne a indiqué apporter une aide matérielle et un soutien psychologique aux victimes et à leurs proches.

Le ministre de la Santé, le docteur Khaled Abdel Ghaffar, a précisé que les blessés présentaient principalement des fractures et des traumatismes crâniens. Les hôpitaux de la région ont été placés en état d’alerte renforcée pour faire face à l’afflux de patients. Le parquet général a averti que le bilan pourrait encore s’alourdir.

Le président Abdel Fattah al-Sissi a ordonné l’ouverture d’une enquête et annoncé que toute personne dont la négligence serait établie serait tenue pour responsable. Des voix se sont élevées en Égypte pour réclamer la démission du ministre des Transports. Le trafic ferroviaire entre Gizeh et la Haute-Égypte a été suspendu, des grues ayant été dépêchées pour dégager les épaves.

La zone du drame est tristement familière des catastrophes ferroviaires. C’est à proximité de ce même secteur qu’un incendie avait ravagé en février 2002 un train de voyageurs reliant Le Caire à Louxor, faisant officiellement plus de 370 morts, un bilan que certaines estimations jugent sous-évalué. Deux autres accidents survenus dans la région en 2009 avaient également coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes.

Sur le plan diplomatique, l’Arabie saoudite a exprimé sa « solidarité » avec l’Égypte, tandis que l’ambassadeur de Turquie au Caire a adressé sur le réseau social X ses « sincères condoléances » aux familles des victimes et au peuple égyptien.