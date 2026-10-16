Alerte ! Le compte Instagram d'Entrevue a été hacké et une rançon a été demandée. Un faux profil usurpe notre identité

Entrevue fait face à une attaque sur Instagram après la désactivation arbitraire de son compte officiel suite à un signalement malveillant. Un faux profil usurpant son identité a été créé, demandant une rançon. La rédaction appelle à la vigilance du public et exige le rétablissement de son compte authentique.

Alerte à tous nos lecteurs ! Entrevue est actuellement la cible d’une attaque sur Instagram. Après la fermeture arbitraire et abusive de notre compte officiel à la suite d’un signalement malveillant, notre rédaction a reçu un courrier électronique d’un individu revendiquant cette désactivation et demandant à être contacté, dans ce qui pourrait constituer une tentative d’extorsion de fonds. Désormais, un faux compte Instagram a été créé en usurpant notre identité, notre logo et les noms de nos responsables, dont Jérôme Goulon (rédacteur en chef). Nous alertons nos lecteurs : ce profil est frauduleux et n’a absolument aucun lien avec notre magazine.

Une fermeture arbitraire et abusive de notre compte Instagram officiel

Tout a commencé par un signalement abusif visant le compte Instagram officiel d’Entrevue, @entrevuefr. À la suite de cette dénonciation, Meta, maison mère d’Instagram, a décidé de désactiver notre compte en invoquant un non-respect des conditions d’utilisation de la plateforme.

Cette décision arbitraire, à laquelle nous avons fait appel, prive brutalement notre magazine de son compte officiel, de ses publications et de sa communauté d’abonnés. La fermeture de notre compte est d’autant plus scandaleuse qu’elle fait suite à un signalement abusif. Au lieu de protéger un média contre les dénonciations malveillantes, Instagram a désactivé son compte, faisant ainsi le jeu de ceux qui cherchaient à lui nuire.

À ce jour, notre véritable compte Instagram officiel demeure désactivé. Malgré cette situation, notre rédaction poursuit naturellement son travail d’information et la publication quotidienne de ses articles sur entrevue.fr.

Un mystérieux mail revendique la fermeture de notre compte

Après la désactivation de notre compte Instagram, notre rédaction a reçu un mail particulièrement suspect. Son auteur affirme être à l’origine de la fermeture de notre Instagram et nous demande de prendre contact avec lui, dans le but d’obtenir une rançon.

Cette prise de contact n’est autre qu’une tentative d’extorsion de fonds. Le procédé est bien connu malheureusement : il consiste à faire désactiver un compte par des signalements malveillants, puis à approcher sa victime pour lui proposer une solution contre une somme d’argent.

Un faux compte Instagram créé pour se faire passer pour Entrevue

Alors que notre véritable compte officiel demeure inaccessible, un nouveau profil Instagram apparaît sous le nom @entrevue.fr, en prétendant représenter notre magazine.

La supercherie est particulièrement grossière, mais elle peut tromper les internautes. On peut notamment y lire : « Compte officiel du magazine Entrevue. Directeur de publication : Omar Harfouch. Rédacteur en chef : Jérôme Goulon. Contact : jgoulon@entrevue.fr »

Les auteurs de cette usurpation ne se contentent donc pas de reprendre notre marque. Ils utilisent également les identités de nos responsables et l’adresse électronique professionnelle de notre rédacteur en chef pour donner une crédibilité supplémentaire à leur faux profil.

Nous le précisons sans la moindre ambiguïté : ce compte est une contrefaçon. Il n’est ni administré, ni contrôlé, ni autorisé par Entrevue.

CAPTURE D’ÉCRAN DU FAUX COMPTE INSTAGRAM ENTREVUE :

Le faux compte Instagram Entrevue a été certifié : un dispositif pour tromper les internautes

La capture d’écran du faux profil révèle plusieurs éléments particulièrement troublants. Le faux compte affiche 6 728 abonnés, 846 abonnements et cinq publications. Il arbore également une coche bleue de certification à côté du nom « entrevue.fr ».

Cette apparence de certification constitue un élément supplémentaire de confusion. Les publications visibles renforcent cette volonté d’imitation. Elles reprennent l’identité graphique d’Entrevue et présentent des contenus d’actualité internationale, notamment consacrés à Donald Trump, à la Maison-Blanche et au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

L’une de ces publications annonce même, sur fond noir et jaune, « CETTE CI EST LA NOUVELLE COMPTE D’ENTREVUE », avant d’ajouter qu’un communiqué sera prochainement publié.

Cette annonce est entièrement fausse. Entrevue n’a ouvert aucun nouveau compte Instagram sous cette identité et n’a confié à aucun tiers la gestion d’un profil de remplacement.

Nous demandons à Instagram de rétablir notre véritable compte et de supprimer immédiatement le faux profil

Face à cette situation, nous demandons à Meta et Instagram de prendre imémdiatement leurs responsabilités. Il est inadmissible qu’un compte officiel de presse soit désactivé à la suite d’un signalement abusif tandis qu’un profil frauduleux utilisant le nom du média puisse se présenter publiquement comme son remplaçant.

Nous exigeons le rétablissement de notre véritable compte officiel et la suppression immédiate du compte usurpant notre identité. La protection des médias contre les signalements malveillants et les usurpations d’identité devrait constituer une priorité absolue pour une plateforme de cette importance.

Nous invitons également nos lecteurs à la plus grande vigilance. Ne suivez pas le faux compte @entrevue.fr, ne lui transmettez aucune information personnelle et ne répondez à aucune sollicitation provenant de ce profil. Nous appelons les internautes à le signaler à Instagram pour usurpation d’identité.

Toutes nos communications officielles concernant cette affaire seront publiées sur notre site internet, https://entrevue.fr/.

Entrevue ne cédera ni aux intimidations, ni aux tentatives de pression, ni aux usurpations d’identité. Notre compte Instagram a été abusivement fermé, notre identité usurpée, et nous mettons tout en oeuvre pour un retour à la normale.