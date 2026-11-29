Mort de Mike Love à 85 ans: les Beach Boys perdent leur voix mythique, un an après la disparition de Brian Wilson

Mike Love, chanteur emblématique des Beach Boys, est décédé à 85 ans, entouré de sa famille. Mémoire vivante du groupe, il a coécrit des classiques comme Good Vibrations. Sa mort intervient moins d’un an et demi après celle de Brian Wilson, laissant Al Jardine comme dernier membre fondateur en vie.

Le monde de la musique est de nouveau en deuil. Mike Love, chanteur, parolier et membre fondateur des Beach Boys, est décédé samedi à l’âge de 85 ans, entouré de sa famille. Figure emblématique de la pop américaine, il avait coécrit et interprété certains des plus grands succès du groupe, parmi lesquels Surfin’ USA, California Girls et Good Vibrations. Sa disparition intervient moins d’un an et demi après celle de Brian Wilson, son cousin et partenaire musical historique.

« Mike Love est décédé ce soir, entouré de sa famille », a annoncé Katie Altman, sa représentante. Le chanteur avait annulé plusieurs concerts au cours de l’année 2026. Les causes de sa mort n’ont pas été communiquées.

Un groupe familial devenu un phénomène mondial

Né le 15 mars 1941 à Los Angeles, Michael Edward Love avait fondé les Beach Boys en 1961 avec ses cousins Brian, Dennis et Carl Wilson, ainsi que leur ami Al Jardine.

Le groupe connaît rapidement un immense succès grâce à des chansons célébrant le surf, les voitures, la jeunesse et l’insouciance californienne. Avec leurs harmonies vocales immédiatement reconnaissables, les Beach Boys deviennent l’une des formations les plus populaires des années 1960.

Surfin’ Safari, Surfin’ USA, I Get Around, Fun, Fun, Fun, California Girls ou encore Good Vibrations s’imposent dans le monde entier. Au cours de leur carrière, les Beach Boys ont vendu plus de 100 millions de disques.

Derrière les plus grands tubes des Beach Boys

Si Brian Wilson était le principal compositeur et producteur du groupe, Mike Love jouait un rôle essentiel dans l’écriture des paroles et l’identité vocale de la formation.

Leur collaboration a donné naissance à plusieurs classiques de la musique populaire américaine. Elle a également été marquée par de profondes divergences artistiques et des conflits judiciaires concernant les droits d’auteur.

En 1994, Mike Love obtient devant la justice la reconnaissance de sa contribution à plusieurs dizaines de chansons du groupe, pour lesquelles il n’avait pas été initialement crédité comme coauteur.

En 1988, il participe également à l’écriture de Kokomo, qui figure dans la bande originale du film Cocktail, avec Tom Cruise. Le titre permet aux Beach Boys de retrouver la première place des ventes de singles aux États-Unis, 22 ans après Good Vibrations.

Plus de 60 ans de carrière sur scène

Après la mort de Dennis Wilson en 1983, puis celle de Carl Wilson en 1998, Mike Love poursuit les tournées sous le nom des Beach Boys, notamment aux côtés de Bruce Johnston.

En 2012, les membres historiques encore en vie se retrouvent à l’occasion du 50e anniversaire du groupe, enregistrent un nouvel album, That’s Why God Made the Radio, et entament une tournée internationale.

Admis au Rock and Roll Hall of Fame avec les Beach Boys en 1988, Mike Love est également intronisé au Songwriters Hall of Fame en juin 2025, en reconnaissance de sa carrière de parolier.

Une nouvelle disparition après celle de Brian Wilson

La mort de Mike Love intervient moins d’un an et demi après celle de Brian Wilson, décédé le 11 juin 2025 à l’âge de 82 ans.

La disparition du compositeur avait alors provoqué une vague d’hommages à travers le monde.

Malgré leurs nombreux différends, Mike Love avait salué la créativité de son cousin et rappelé le plaisir qu’il avait éprouvé à composer avec lui.

Al Jardine, âgé de 84 ans, est désormais le dernier membre fondateur des Beach Boys encore en vie.

Avec Mike Love disparaît l’une des voix les plus reconnaissables de la musique américaine des années 1960, celle qui aura incarné pendant plus de six décennies le rêve californien.