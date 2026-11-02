Mariah Carey lance la saison de Noël: les incroyables secrets d’«All I Want for Christmas Is You», le tube qui lui rapporte une fortune chaque année

Mariah Carey lance la saison de Noël 2026 avec son classique "All I Want for Christmas Is You", qu'elle a écrit en 1994. La chanson, produite principalement avec des instruments électroniques, a mis 25 ans à atteindre la première place du Billboard et génère des millions de dollars chaque année grâce à son succès durable.

Mariah Carey a officiellement lancé la saison de Noël 2026 ce dimanche 1er novembre, avec sa traditionnelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux et son désormais célèbre « It’s time ! ». Cette année, la chanteuse américaine s’est d’abord mise en scène en rockeuse avant de retrouver son univers féerique de Noël, donnant le signal du retour de son incontournable All I Want for Christmas Is You. Sortie en 1994, la chanson est devenue un phénomène mondial, au point de revenir chaque hiver au sommet des classements, plus de 30 ans après sa création. Derrière ses clochettes, son refrain immédiatement reconnaissable et son ambiance festive se cache pourtant une histoire étonnante : une chanson composée en plein été, un album de Noël que la chanteuse hésitait à enregistrer et une véritable machine à générer des millions de dollars.

Une chanson composée en plein été, dans une maison décorée pour Noël

L’histoire commence en 1994. Mariah Carey n’a que 24 ans et vient de connaître un immense succès avec son album Music Box. Sa maison de disques lui propose alors d’enregistrer un disque de Noël, une idée qui ne l’enthousiasme pas immédiatement. À l’époque, les albums de Noël sont généralement associés aux artistes ayant déjà une longue carrière. La chanteuse estime qu’il est encore trop tôt pour elle.

Elle finit néanmoins par accepter et se lance dans l’écriture de chansons originales avec Walter Afanasieff, son collaborateur de longue date. Alors que les séances de travail se déroulent pendant l’été, Mariah Carey cherche à retrouver l’atmosphère des fêtes de fin d’année. Elle décore sa maison, installe un sapin et s’entoure d’objets de Noël pour se mettre dans l’ambiance.

C’est dans ce contexte qu’elle imagine All I Want for Christmas Is You. Contrairement à de nombreuses chansons traditionnelles, elle choisit de raconter une histoire d’amour : les cadeaux, les décorations et les festivités passent au second plan, puisque le seul souhait exprimé est de retrouver la personne aimée.

Un tube écrit en quelques heures, mais dont la création fait encore débat

La légende veut que la chanson ait été composée en une quinzaine de minutes. La réalité est plus nuancée. Mariah Carey a expliqué avoir trouvé rapidement l’idée et les premières bases du morceau, mais Walter Afanasieff a décrit un travail de composition et d’arrangement plus élaboré.

Le producteur a notamment raconté que les deux artistes avaient construit le titre autour d’une mélodie volontairement intemporelle, inspirée des chansons de Noël des années 1950 et 1960. L’objectif était de donner l’impression que le morceau existait depuis plusieurs décennies, alors qu’il s’agissait d’une création entièrement nouvelle.

La chanson possède d’ailleurs une particularité musicale : ses arrangements empruntent au style des productions de Phil Spector, avec des chœurs abondants, des percussions, des clochettes et une orchestration dense. Cette esthétique rétro a largement contribué à son succès.

Une histoire d’amour liée à son premier mariage

Au moment de l’enregistrement, Mariah Carey est mariée à Tommy Mottola, le puissant patron de Sony Music, qu’elle a épousé en 1993. Plusieurs témoignages ont associé les paroles de la chanson à cette relation. La chanteuse n’a toutefois jamais confirmé que le morceau était exclusivement destiné à son mari.

Leur mariage prend fin quelques années plus tard, dans un climat particulièrement difficile. Mariah Carey évoquera ensuite le contrôle exercé par son époux sur sa vie personnelle et professionnelle. Ironie de l’histoire, cette chanson d’amour enregistrée pendant leur union lui survivra de plusieurs décennies.

Le secret de l’enregistrement : presque tous les instruments étaient artificiels

Autre particularité méconnue : malgré son apparence de grande production orchestrale, All I Want for Christmas Is You a été fabriquée essentiellement avec des instruments électroniques.

Walter Afanasieff a utilisé ses claviers, ses synthétiseurs et ses équipements informatiques pour recréer le son d’un orchestre. Les parties instrumentales ont été programmées, tandis que Mariah Carey a enregistré ses voix et multiplié les harmonies vocales.

Le résultat donne l’impression d’entendre un ensemble de musiciens réunis dans un studio, avec une section rythmique, des cloches et des chœurs dignes des grandes productions américaines des années 1960. Cette illusion sonore a été obtenue avec des moyens relativement modestes.

Un succès qui a mis 25 ans à atteindre la première place aux États-Unis

Lorsque All I Want for Christmas Is You paraît en 1994, le morceau connaît un succès commercial, mais ne devient pas immédiatement le phénomène qu’il est aujourd’hui. Aux États-Unis, les règles de classement de l’époque limitent notamment sa présence dans le Billboard Hot 100, puisqu’il n’a pas été commercialisé initialement sous la forme d’un single physique américain classique.

Le développement du téléchargement, puis du streaming, va progressivement changer la donne. Chaque mois de novembre et de décembre, les écoutes repartent à la hausse. En 2017, le titre entre pour la première fois dans le top 10 du Billboard Hot 100.

En décembre 2019, soit 25 ans après sa sortie, il atteint enfin la première place du classement américain. La chanson renouvelle ensuite cet exploit lors de plusieurs saisons de Noël. À la fin de l’année 2025, elle totalise 22 semaines non consécutives au sommet du Billboard Hot 100, un record pour un titre de Noël à cette date.

Une chanson qui rapporte des millions de dollars chaque année

Le succès de All I Want for Christmas Is You représente également une formidable réussite financière. Les revenus proviennent des diffusions radiophoniques, des plateformes de streaming, des ventes, des utilisations commerciales et des droits d’auteur.

Plusieurs estimations évaluent les recettes générées par le morceau à plusieurs millions de dollars par an. Les chiffres régulièrement avancés, autour de 2 à 3 millions de dollars annuels pour Mariah Carey, restent cependant des estimations : les contrats exacts et la répartition des revenus entre les différents ayants droit ne sont pas publics.

La chanteuse ne perçoit d’ailleurs pas seule les droits liés à la composition. Walter Afanasieff, coauteur et coproducteur, bénéficie également des revenus associés à l’exploitation du morceau.

En 2021, la chanson est devenue le premier titre de Noël à obtenir une certification diamant aux États-Unis, correspondant à 10 millions d’unités certifiées, ventes et équivalents streaming confondus.

Une bataille judiciaire autour de la chanson

Le morceau a également été au cœur d’un contentieux pour violation présumée du droit d’auteur. Le compositeur Andy Stone, connu sous le nom de Vince Vance, a contesté l’utilisation du titre All I Want for Christmas Is You, déjà employé pour une chanson enregistrée par son groupe Vince Vance & the Valiants en 1989.

Les plaignants ont réclamé 20 millions de dollars de dommages et intérêts, estimant que des éléments de leur œuvre avaient été repris. La procédure a finalement été rejetée par la justice américaine en 2025, les ressemblances invoquées n’étant pas suffisantes pour établir une violation du droit d’auteur.

Mariah Carey et son coauteur ne racontent pas exactement la même histoire

L’un des secrets les plus intéressants concerne les relations entre Mariah Carey et Walter Afanasieff. Les deux artistes, qui avaient travaillé ensemble sur plusieurs succès, ont livré au fil des années des versions différentes de la naissance du tube.

Mariah Carey insiste sur le fait qu’elle a imaginé les premières notes au piano, dans une maison plongée dans l’ambiance de Noël. Walter Afanasieff revendique pour sa part un travail de composition réalisé à deux, avec des échanges musicaux successifs.

Le producteur a publiquement regretté que son rôle soit parfois minimisé. Il a également raconté avoir reçu des menaces après certaines de ses déclarations. Les deux artistes restent officiellement crédités comme coauteurs et coproducteurs du morceau.

Pour Noël 2026, Mariah Carey dévoile son passé secret de rockeuse

Ce dimanche 1er novembre 2026, Mariah Carey a réservé une surprise à ses admirateurs. Dans sa traditionnelle vidéo annonçant la saison de Noël, elle apparaît d’abord en chanteuse punk, sur la scène d’un petit club new-yorkais.

Elle y interprète Hermit, un morceau lié à Someone’s Ugly Daughter, un album de rock alternatif enregistré secrètement dans les années 1990 sous le nom de Chick. À l’époque, la chanteuse avait participé à l’écriture, à la production et à l’enregistrement des voix, mais le projet avait été commercialisé avec son amie Clarissa Dane au chant principal.

Lorsque minuit sonne dans la vidéo, Mariah Carey abandonne son personnage rock, retrouve sa tenue de Noël et apparaît au sommet d’un immense sapin. Elle lance alors son traditionnel « It’s time ! », avant que retentissent les premières notes de All I Want for Christmas Is You.

Ce rituel annuel, lancé en 2019, est devenu un rendez-vous sur les réseaux sociaux. En 2023, la chanteuse s’était notamment mise en scène prisonnière d’un bloc de glace, dont elle était libérée à la fin d’Halloween.

Mariah Carey doit désormais retrouver son public pour plusieurs concerts de Noël, avec des dates annoncées en novembre et décembre au Brésil, au Royaume-Uni, à Malte et aux Émirats arabes unis. Son passage à Londres est prévu le 30 novembre, à l’O2 Arena.