«Je ne peux plus»: Michel Sardou annonce que sa voix ne lui permet plus de chanter et exclut définitivement son retour sur scène

À 79 ans, Michel Sardou annonce qu'il ne pourra plus chanter sur scène, évoquant les limites de sa voix. Après une dernière tournée achevée en 2024, il exclut définitivement tout retour, malgré son statut d'icône et ses plus de 60 ans de carrière musicale. Ses déclarations marquent la fin de ses performances live.

À 79 ans, Michel Sardou ferme définitivement la porte à un retour sur scène. Invité de RTL ce samedi, à l’occasion des 60 ans de la station, le chanteur a reconnu que sa voix avait changé et qu’il ne se sentait désormais plus capable d’assurer des concerts. Une déclaration qui confirme la fin de sa carrière scénique, après plus de 60 ans de chansons et plusieurs tournées d’adieux.

« Ma voix n’est plus du tout ce qu’elle était »

Michel Sardou ne laisse désormais plus d’espoir à ses admirateurs qui attendaient de le revoir chanter. Au micro de RTL, l’interprète des Lacs du Connemara a reconnu les limites que lui impose aujourd’hui sa voix. « Je ne peux plus », a-t-il déclaré, avant de reconnaître que « ma voix n’est plus du tout ce qu’elle était ».

À 79 ans, l’artiste estime donc ne plus disposer des capacités vocales nécessaires pour retrouver le public dans les conditions qu’il souhaite. Il exclut tout nouveau retour sur scène, alors qu’il avait déjà annoncé plusieurs fois la fin de sa carrière avant de reprendre finalement le chemin des salles de spectacle.

Ces confidences ont été faites à l’occasion des 60 ans de RTL, célébrés avec une programmation exceptionnelle et le retour de nombreuses personnalités historiques de la station. Michel Sardou figurait parmi les invités de cette célébration, notamment lors d’une édition spéciale de Stop ou Encore, présentée par Julien Lepers avec Éric Jean-Jean et Vincent Perrot.

Une dernière tournée achevée en 2024

Michel Sardou avait pourtant réussi un retour remarqué avec Je me souviens d’un adieu, une tournée lancée en octobre 2023. Après avoir annoncé son retrait de la scène en 2018, le chanteur avait finalement décidé de retrouver son public pour interpréter une dernière fois les titres qui ont marqué sa carrière.

Accompagné d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens, il avait notamment retrouvé la Paris La Défense Arena en mars 2024, avec un dispositif scénique central. La tournée s’était achevée au printemps 2024, après plusieurs mois de représentations en France et dans des pays voisins.

Ce retour avait permis aux spectateurs de réentendre La Maladie d’amour, Je vais t’aimer, En chantant, Être une femme, Les Vieux Mariés ou encore Les Lacs du Connemara. Mais cette fois, les déclarations de Michel Sardou indiquent que le chanteur considère ses possibilités vocales comme insuffisantes pour envisager une nouvelle tournée.

Plus de 60 ans de carrière et des chansons devenues incontournables

Né le 26 janvier 1947 à Paris, Michel Sardou a commencé sa carrière discographique dans les années 1960. Il connaît ses premiers grands succès avec Les Bals populaires et J’habite en France en 1970, avant de multiplier les tubes au cours des décennies suivantes.

Avec plus de 100 millions de disques vendus selon les chiffres généralement associés à sa carrière, il appartient aux artistes français les plus populaires de sa génération. Ses chansons ont accompagné plusieurs décennies de vie française, avec des textes consacrés à l’amour, à la famille, aux rapports humains, mais aussi à des sujets politiques et sociaux.

Son répertoire a également provoqué de nombreuses controverses. L’artiste a régulièrement défendu sa liberté de ton et ses convictions, notamment dans le documentaire Sardou, autoportrait, où il revenait sur son engagement gaulliste et les polémiques qui ont jalonné sa carrière.

La fin des concerts, mais pas celle de ses prises de parole

Si Michel Sardou renonce à chanter sur scène, il continue de participer ponctuellement à des émissions et à des entretiens. Le chanteur conserve son franc-parler et n’hésite pas à commenter l’actualité politique ou l’évolution de la société française.

En décembre 2024, il avait ainsi livré un jugement sévère sur la situation politique française, regrettant notamment les divisions du pays.

Sa déclaration apporte toutefois une confirmation importante concernant son avenir artistique : il n’envisage plus de reprendre les concerts. Pour ses admirateurs, la tournée Je me souviens d’un adieu apparaît donc comme son ultime rendez-vous avec le public sur scène. Michel Sardou laisse derrière lui un répertoire de plusieurs centaines de chansons, dont certaines continuent d’être diffusées et reprises plus d’un demi-siècle après leur création.