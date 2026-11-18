James Blunt annonce un changement officiel de nom en Ryan Bel Air après avoir atteint la première place des ventes au Royaume-Uni avec son album "Airplane Mode". Ce pari, motivé par son sens de l'humour, souligne sa capacité à transformer sa carrière musicale en un événement médiatique majeur.

Le chanteur britannique James Blunt a surpris ses admirateurs en annonçant une démarche pour changer officiellement de nom. Après avoir promis de se rebaptiser si son nouvel album atteignait la première place des ventes au Royaume-Uni, l’interprète de « You’re Beautiful » a partagé la preuve de sa demande administrative. Son nouveau nom, Ryan Bel Air, fait référence avec humour à la compagnie aérienne Ryanair.

James Blunt n’a jamais caché son goût pour l’autodérision. Cette fois, le chanteur britannique a décidé de pousser la plaisanterie jusqu’à son identité officielle. À l’occasion de la sortie de son album « Airplane Mode », l’artiste avait promis de changer légalement de nom si le disque atteignait la première place du classement britannique. Le pari a été remporté : son nouvel opus s’est hissé au sommet des ventes, devenant son premier album numéro un au Royaume-Uni depuis dix-neuf ans. Plutôt que de revenir sur sa promesse, James Blunt a publié sur Instagram une capture d’écran montrant une demande de changement de nom. L’opération lui aurait coûté 53,05 livres sterling.

Le nouveau patronyme choisi par l’artiste est Ryan Bel Air, un jeu de mots qui rappelle le nom de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair. Il avait initialement évoqué la possibilité de devenir Ryan Air, mais la démarche présentée sur les réseaux sociaux fait apparaître cette variante. Le document partagé indique un changement depuis son nom de naissance, James Hillier Blount. Si cette publication témoigne d’une démarche administrative, elle ne suffit pas à elle seule à confirmer l’achèvement de toutes les formalités. L’annonce a néanmoins rapidement attiré l’attention, tant le chanteur s’est construit une réputation de personnalité capable de plaisanter sur son image et sur les critiques qui lui sont adressées.

Un retour au sommet après dix-neuf ans

Ce changement de nom accompagne surtout une réussite commerciale importante. Avec « Airplane Mode », James Blunt retrouve la première place du classement britannique des albums, une position qu’il n’avait plus occupée depuis « All The Lost Souls », sorti en 2007. Son premier album, « Back to Bedlam », avait également connu un succès considérable, porté notamment par « You’re Beautiful ». Depuis, l’artiste a poursuivi sa carrière musicale tout en cultivant une présence remarquée sur les réseaux sociaux. Son humour, souvent dirigé contre lui-même, est devenu une composante de sa communication publique. Il avait déjà proposé un pari comparable lors de la réédition anniversaire de « Back to Bedlam », envisageant alors de prendre le nom de Blunty McBluntface si le disque atteignait la première place. L’album s’était finalement arrêté au septième rang.

Au-delà de l’anecdote, cette opération illustre la manière dont certains artistes transforment leur communication personnelle en événement médiatique. En associant la performance commerciale d’un album à une promesse volontairement extravagante, James Blunt a suscité une curiosité qui dépasse le cercle habituel de ses auditeurs. Le procédé permet de prolonger l’attention autour d’une sortie musicale dans un environnement où les nouveautés se succèdent rapidement. Reste à savoir si Ryan Bel Air deviendra durablement son identité publique ou si James Blunt continuera de figurer sur ses prochaines productions. Une chose est certaine : avec cette plaisanterie devenue démarche administrative, le chanteur britannique a réussi à transformer un classement musical en une nouvelle actualité internationale.