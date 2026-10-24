Gims contraint de reporter toute sa tournée pour raisons de santé : 13 concerts repoussés jusqu’en 2028 sur avis médical

Gims annule tous ses concerts prévus pour cet automne, reportant 13 dates à 2027-2028 sur avis médical. L’artiste exprime sa déception sans révéler la nature de ses problèmes de santé. Malgré cette interruption, il assure à ses fans son désir de retrouver la scène dès que possible.

Coup dur pour Gims et ses fans. Le chanteur de 40 ans a annoncé ce samedi le report de l’intégralité de ses 13 concerts prévus cet automne en France et en Belgique. À seulement trois jours du lancement de son Carpe Diem Tour, l’artiste a expliqué devoir renoncer à remonter sur scène sur avis médical. Les représentations sont désormais reportées à la fin de l’année 2027 et au début de l’année 2028. Gims n’a pas précisé la nature de ses problèmes de santé.

« Je dois me ranger aux avis médicaux » : Gims contraint de renoncer à ses concerts

C’est sur Instagram que l’interprète de Bella, Sapés comme jamais et Ciel a annoncé la mauvaise nouvelle à ses millions d’abonnés. Dans un long message, le chanteur a exprimé sa profonde déception face à une décision prise quelques jours seulement avant son retour sur scène.

« C’est avec une peine immense que je vous annonce devoir reporter mon retour sur scène et la tournée qui était prévue cet automne en France et en Belgique », a-t-il écrit, avant d’expliquer que son état de santé ne lui permettait pas d’honorer ses engagements.

L’artiste a précisé avoir dû se conformer aux recommandations de ses médecins : « À quelques jours de la première date, je dois me rendre à l’évidence et me ranger aux avis médicaux, je ne pourrai pas assurer ce concert, ni ceux des semaines à venir. »

Aucun diagnostic n’a été communiqué. Gims n’a donné aucune précision sur les difficultés médicales qui l’obligent à renoncer à ses prochains concerts.

Plusieurs annulations avaient déjà alerté ses fans

Cette annonce fait suite à plusieurs désistements du chanteur ces dernières semaines. Début septembre, Gims avait notamment renoncé à participer au concert caritatif du ZEvent, organisé à Montpellier, pour des raisons de santé.

Cette absence avait déjà suscité des interrogations chez ses admirateurs, habitués à voir l’artiste multiplier les concerts et les apparitions publiques. Le report de sa tournée automnale représente désormais un bouleversement beaucoup plus important, puisque 13 représentations sont directement concernées.

Le chanteur, qui figure parmi les artistes les plus populaires de la scène musicale française, devait retrouver son public après une succession de succès commerciaux. Cette interruption forcée intervient alors que son calendrier était particulièrement chargé.

Nantes, Lyon, Paris, Bruxelles : les concerts reportés jusqu’en 2028

La tournée devait commencer le mardi 27 octobre au Zénith de Nantes, avec trois représentations successives. Ces concerts sont désormais reprogrammés les 5, 6 et 7 janvier 2028, soit plus de 14 mois après les dates initiales.

Les deux concerts prévus à la LDLC Arena de Lyon les 2 et 3 novembre 2026 sont reportés aux 3 et 4 décembre 2027. À Toulouse, la représentation initialement programmée le 9 novembre est déplacée au 14 décembre 2027, tandis que celle de Strasbourg, initialement prévue le 17 novembre, est désormais fixée au 7 décembre 2027.

En Belgique, les concerts de Bruxelles des 24 et 25 novembre 2026 sont reprogrammés les 29 et 30 novembre 2027. À Orléans, les représentations des 4 et 5 décembre sont repoussées aux 10 et 11 décembre 2027.

Enfin, les deux concerts parisiens initialement annoncés les 16 et 17 décembre 2026 à Paris La Défense Arena sont désormais prévus les 21 et 22 décembre 2027.

Deux grands rendez-vous échappent toutefois à ces reports : les concerts à l’Orange Vélodrome de Marseille, le 19 juin 2027, et à l’Allianz Riviera de Nice, le 3 juillet 2027, restent maintenus.

Les billets restent valables, des remboursements possibles

Malgré l’ampleur des reports, les spectateurs n’auront pas besoin de racheter leurs places. Les billets déjà acquis restent valables pour les nouvelles représentations, sans démarche supplémentaire.

Les personnes qui ne pourront pas assister aux concerts aux dates reprogrammées pourront demander un remboursement auprès de leur point de vente. Les spectateurs concernés sont invités à consulter les modalités communiquées par leur billetterie.

Gims a assuré que son équipe avait travaillé pour trouver de nouvelles disponibilités dans les différentes salles. « Mon équipe a tout mis en œuvre pour recaler chaque date. On vous les communique dès aujourd’hui », a-t-il expliqué, tout en remerciant ses admirateurs pour leur patience.

« Je promets de vous retrouver très vite » : le message de Gims à ses fans

Visiblement affecté par cette décision, le chanteur a également tenu à rassurer son public sur sa volonté de poursuivre sa carrière et de retrouver la scène.

« C’est une annonce difficile et qui m’attriste beaucoup », a-t-il confié, rappelant son attachement aux concerts et aux rencontres avec ses fans. L’artiste a également expliqué que cette tournée s’annonçait particulièrement belle et qu’il regrettait de devoir y renoncer pour le moment.

Gims a ensuite promis de revenir « très vite, avec la même envie et la même passion », avant de remercier son public pour sa fidélité et son soutien au fil des années.

Avec plus d’un million de billets vendus au cours de ses précédentes tournées et une succession de succès populaires, Gims demeure l’un des artistes francophones les plus suivis. Son Carpe Diem Tour devait prolonger cette dynamique, notamment grâce aux succès de Ciel, Ninao et Spider, dans une actualité musicale française particulièrement riche.

Pour l’heure, aucune date de reprise anticipée n’a été annoncée. Les deux concerts géants programmés à Marseille et Nice à l’été 2027 restent les prochains rendez-vous maintenus dans son calendrier.