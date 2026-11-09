«Vous imaginez Mylène se déguiser en cosmonaute pour chanter du Gims?» Pourquoi Mylène Farmer refuse de rejoindre les Enfoirés

Mylène Farmer refuse de rejoindre les Enfoirés, affirmant son désir de conserver son indépendance artistique. Sa position, maintenue depuis des années, s'explique par un besoin de maîtriser ses apparitions et une préférence pour une démarche individuelle. Malgré cela, son album 'Égrégore' connaît un succès immédiat sans promotion traditionnelle.

Mylène Farmer n’a jamais participé aux Enfoirés et n’entend pas changer ses habitudes. Alors que la troupe réunit chaque année des dizaines de personnalités au profit des Restos du cœur, la chanteuse préfère conserver son indépendance et rester à l’écart des spectacles collectifs. Un choix qu’elle avait déjà expliqué il y a plusieurs années et qui correspond à sa volonté de maîtriser ses apparitions publiques. Son entourage vient de rappeler à quel point l’univers des Enfoirés est éloigné de ses habitudes artistiques.

« Vous imaginez Mylène se déguiser en cosmonaute ? »

La présence de Mylène Farmer aux Enfoirés constituerait assurément une surprise. Depuis la création de la troupe, l’interprète de Désenchantée et Sans contrefaçon n’a jamais rejoint les artistes réunis autour des Restos du cœur.

Un proche de la chanteuse a résumé cette incompatibilité avec une remarque particulièrement imagée : « Vous imaginez Mylène se déguiser en cosmonaute pour chanter du Gims avec Mimie Mathy et Zazie ? »

Les spectacles des Enfoirés reposent traditionnellement sur des reprises de chansons populaires, des déguisements, des sketches et des associations parfois inattendues entre artistes. Un fonctionnement très éloigné de celui de Mylène Farmer, qui accorde une importance particulière à la conception de ses concerts, à leur esthétique et à la cohérence de son univers musical.

La chanteuse avait d’ailleurs expliqué dès 2011 pourquoi elle ne souhaitait pas intégrer la troupe : « Si je comprends cette démarche, je ne me sens toutefois pas à l’aise en groupe. Je suis plus sereine dans une démarche individuelle. C’est une question de caractère, je crois. »

Thierry Suc confirme que Mylène Farmer ne veut plus donner d’interviews

Cette volonté de rester à l’écart des rendez-vous médiatiques s’est également manifestée à l’occasion de la sortie de son treizième album studio, Égrégore, le 30 octobre dernier.

Contrairement à de nombreux artistes qui multiplient les passages à la télévision, à la radio et dans la presse pour accompagner la sortie d’un disque, Mylène Farmer a choisi de ne pas assurer de promotion traditionnelle.

Son manager historique, Thierry Suc, a confirmé cette décision en des termes très clairs : « Mylène Farmer ne souhaite pas donner d’interview autour de la sortie de son nouvel album. Elle n’en a tout simplement plus envie. Et puis pour dire quoi ? »

Cette décision prolonge une attitude adoptée depuis de nombreuses années. La chanteuse privilégie ses créations musicales, ses clips et ses concerts pour communiquer avec son public. Ses interviews restent rares, tout comme ses participations aux émissions de divertissement et aux cérémonies de récompenses.

« Égrégore » : près de 59 000 ventes en une semaine sans promotion traditionnelle

Le choix de Mylène Farmer de ne pas accorder d’interviews n’a pas empêché son nouvel album de rencontrer un succès commercial immédiat. Comme annoncé lors de la présentation de son retour discographique⁠, Égrégore est paru quatre ans après L’Emprise, sorti en 2022.

Le disque comprend treize chansons accompagnées de treize créations visuelles. Plusieurs personnalités du cinéma ont participé à ce projet, notamment Julia Ducournau, Gilles Lellouche et Antonin Baudry. La chanteuse avait également préparé son retour avec C’est à qui le tour, premier extrait de l’album⁠.

Selon les chiffres du Syndicat national de l’édition phonographique, Égrégore a enregistré 58 878 ventes au cours de ses sept premiers jours d’exploitation, réalisant le deuxième meilleur démarrage de l’année 2026.

À 65 ans, Mylène Farmer conserve ainsi une popularité considérable, plus de quarante ans après ses débuts. Son parcours, de son enfance canadienne à ses concerts géants⁠, témoigne d’une carrière durant laquelle elle a progressivement réduit ses apparitions médiatiques.

Les Enfoirés préparent sept concerts à Strasbourg en janvier 2027

De leur côté, les Enfoirés poursuivent leur mobilisation annuelle au profit des Restos du cœur. Après une édition 2026 organisée à Paris et diffusée sur TF1 le 27 février⁠, la troupe se retrouvera au Zénith Europe de Strasbourg du 12 au 18 janvier 2027.

Sept concerts sont programmés, avec une cinquantaine d’artistes bénévoles attendus sur scène. La composition définitive de la troupe reste confidentielle à ce stade. La billetterie, ouverte le 13 octobre, affiche déjà complet depuis le 14 octobre.

Mylène Farmer, qui n’a jamais participé à ces spectacles depuis leur création, n’a annoncé aucun changement concernant sa position. La chanteuse poursuit pour sa part l’exploitation de son treizième album, sorti le 30 octobre.