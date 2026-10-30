À 82 ans, Michel Polnareff annonce un nouvel album et envisage de remonter sur scène malgré sa tournée d’adieu

À 82 ans, Michel Polnareff annonce un nouvel album, "Polnareff chante Polnareff, Volume 2", prévu pour le 4 décembre, avec 11 titres réinterprétés en piano-voix. Bien qu'il ait précédemment présenté une tournée d’adieu, il laisse entendre la possibilité de futurs concerts. Le suspense autour de sa carrière musicale demeure.

Michel Polnareff n’a visiblement pas l’intention de prendre sa retraite. À 82 ans, le chanteur a annoncé la sortie d’un nouvel album le 4 décembre prochain, composé de 11 de ses chansons réenregistrées en piano-voix. Et alors qu’il avait présenté sa dernière série de concerts comme une tournée d’adieu, l’interprète de « Lettre à France » laisse désormais ouverte la possibilité de retrouver son public sur scène.

Un nouvel album de 11 chansons pour le 4 décembre

Michel Polnareff a annoncé ce vendredi la sortie de Polnareff chante Polnareff, Volume 2, attendue le 4 décembre 2026. Ce nouveau disque reprendra le principe du premier volume, publié en 2022 : réinterpréter ses propres compositions dans des arrangements épurés, uniquement accompagnés au piano.

L’album comprendra 11 titres puisés dans son répertoire. Parmi les chansons annoncées figurent Tous les bateaux, tous les oiseaux, Ça n’arrive qu’aux autres, Une simple mélodie, Dans la maison vide, Je t’aime, Radio, Kama Sutra et Tam Tam. Certaines de ces compositions remontent aux premières décennies de sa carrière, commencée en 1966.

Le chanteur présente ce projet comme « un cadeau fait au public ». L’objectif est de proposer de nouvelles interprétations de chansons que plusieurs générations connaissent dans leurs arrangements originaux. Un premier extrait devrait être dévoilé à la mi-novembre, avant la commercialisation de l’album.

Après une tournée d’adieu, Polnareff n’exclut plus de revenir sur scène

L’autre annonce concerne ses projets de concerts. Michel Polnareff n’écarte pas un nouveau retour sur scène, alors même que sa tournée de 2025 avait été baptisée Ma derrière tournée, un intitulé laissant entendre qu’il s’agissait de ses dernières représentations.

L’artiste avait pourtant déjà pris soin de ne pas présenter cette tournée comme une retraite définitive. Après plusieurs décennies de concerts, d’absences prolongées et de retours médiatiques, il conserve la possibilité de se produire à nouveau devant son public.

À ce jour, aucune nouvelle date de concert n’a été annoncée. Le producteur de spectacles Décibels Productions ne présente aucun concert à venir dans son calendrier. L’éventualité d’un retour reste donc ouverte, sans confirmation d’une nouvelle tournée.

Un premier volume déjà certifié disque de platine

Le nouvel album succédera à Polnareff chante Polnareff, paru en 2022. Ce premier disque réunissait notamment Holidays, La Poupée qui fait non, Goodbye Marylou et Lettre à France. Il a été certifié disque de platine, soit l’équivalent de 100 000 ventes, téléchargements et écoutes converties en ventes.

Cette réussite commerciale a encouragé Michel Polnareff à poursuivre le projet. Pour ce deuxième volume, il a choisi de remettre en avant plusieurs titres moins systématiquement associés à ses grands succès populaires. Tous les bateaux, tous les oiseaux, notamment, fait partie des morceaux qu’il n’avait plus interprétés sur scène depuis 1972.

L’enregistrement en piano-voix replace également le chanteur derrière l’instrument qui accompagne sa carrière depuis ses débuts. Formé au piano dès son enfance, Michel Polnareff a composé une grande partie de son répertoire au clavier, bien avant de devenir l’une des figures les plus reconnaissables de la chanson française avec ses lunettes blanches.

Une nouvelle sortie seulement un an après « Un temps pour elles »

Cette annonce confirme une activité discographique soutenue. En avril 2025, Michel Polnareff avait publié Un temps pour elles, un album de huit nouvelles compositions comprenant notamment Sexcetera, Tu n’m’entends pas et Quand y’en a pour deux.

À cette occasion, Michel Polnareff avait sévèrement critiqué la scène musicale française actuelle, qu’il jugeait « très pauvre ». Il avait également expliqué vouloir retrouver l’énergie créatrice de ses premières années.

Avec ce nouvel album, le chanteur ajoute donc un disque supplémentaire à une discographie commencée il y a 60 ans. Révélé en 1966 par La Poupée qui fait non, il a ensuite enchaîné les succès avec Love Me, Please Love Me, On ira tous au paradis, Lettre à France et Goodbye Marylou.

Le rendez-vous est désormais fixé au 4 décembre pour la sortie de Polnareff chante Polnareff, Volume 2. Quant à un éventuel retour sur scène, Michel Polnareff entretient encore le suspense. À 82 ans, l’artiste refuse toujours de fermer définitivement la porte aux concerts.