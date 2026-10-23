Angèle : seulement 16.000 albums vendus en une semaine, loin des 400.000 nécessaires pour rentabiliser les 4 millions avancés par Sony

Angèle fait face à un revers commercial avec son nouvel album "Instinct", ne dépassant pas 16.000 ventes en première semaine, loin des 400.000 nécessaires pour rentabiliser les 4 millions d'euros investis par Sony. De plus, elle annule plusieurs événements promotionnels, aggravant la situation déjà délicate de son retour artistique.

Cinq ans après son précédent album, Angèle espérait réussir un retour triomphal avec Instinct, sorti le 16 octobre. Mais les premiers chiffres de ventes sont très éloignés des attentes. Avec environ 16.000 exemplaires écoulés en première semaine, la chanteuse belge enregistre un démarrage près de deux fois inférieur à celui de son précédent disque. Une déception d’autant plus embarrassante que Sony Music aurait investi 4 millions d’euros dans ce projet et devrait atteindre 400.000 ventes pour rentrer dans ses frais. À ces difficultés commerciales s’ajoute l’annulation de plusieurs rendez-vous promotionnels, dont les NRJ Music Awards.

16.000 ventes en une semaine : un démarrage très décevant

Angèle connaît un sérieux revers commercial. Son troisième album, Instinct, n’a pas provoqué l’engouement attendu malgré une campagne promotionnelle ambitieuse et cinq années d’attente depuis Nonante-Cinq.

Après six jours de commercialisation, le disque totalisait 14.935 exemplaires vendus. Les estimations pour l’ensemble de la première semaine tournent autour de 16.000 ventes, soit près de deux fois moins que le démarrage de son précédent album.

Le résultat est particulièrement décevant pour une artiste habituée aux succès commerciaux. Son premier album, Brol, sorti en 2018, avait dépassé le million d’exemplaires vendus. Son successeur, Nonante-Cinq, publié en 2021, avait été certifié triple disque de platine en France.

Le nouvel album devrait néanmoins prendre la première place du classement hebdomadaire des ventes. Une première position qui ne masque pas la faiblesse du volume écoulé au regard de la popularité de la chanteuse.

Sony Music : 4 millions d’euros investis et 400.000 ventes nécessaires ?

Les enjeux financiers sont considérables. Selon les estimations avancées par un producteur de l’industrie musicale, le projet Instinct représenterait un investissement de 4 millions d’euros pour Sony Music.

Toujours selon ce professionnel, le disque devrait atteindre 400.000 exemplaires vendus pour permettre au label de rentrer dans ses frais. Un objectif particulièrement éloigné du démarrage actuel. Le producteur ne cache pas son pessimisme : « Ils n’y arriveront jamais. »

Le changement de maison de disques constituait pourtant un tournant important dans la carrière de la chanteuse. Après ses deux premiers albums publiés chez Universal Music, Angèle avait rejoint Sony pour ouvrir une nouvelle étape de son parcours artistique.

Ce changement avait accompagné l’annonce de son nouvel album et de son grand retour musical, avec des ambitions commerciales élevées.

Même le streaming ne décolle pas

Les difficultés ne concernent pas uniquement les ventes physiques. Les premières performances sur les plateformes de streaming sont également inférieures aux attentes.

Jeudi, seulement quatre chansons de Instinct figuraient dans le top 100 de Deezer, respectivement aux 42e, 45e, 62e et 76e places.

Le single Une seule vie, choisi pour accompagner la sortie de l’album, occupait quant à lui la 39e position du classement des diffusions radiophoniques.

Ces résultats alimentent les inquiétudes sur la capacité du disque à conserver son niveau de ventes au cours des prochaines semaines. Une partie importante du public le plus fidèle a acheté l’album dès sa sortie, ce qui pourrait provoquer une baisse sensible des ventes en deuxième semaine.

La situation contraste avec les performances historiques d’Angèle, qui totalise plusieurs milliards d’écoutes et compte parmi les artistes francophones les plus populaires de sa génération.

NRJ Music Awards : Angèle annule sa venue à la dernière minute

À cette déception commerciale s’ajoute une série d’annulations particulièrement remarquées.

Angèle devait participer aux NRJ Music Awards, diffusés ce vendredi 23 octobre sur TF1. La chanteuse figurait parmi les personnalités les plus attendues de la cérémonie, organisée une semaine après la sortie de son album.

Mais mardi soir, elle a annulé sa participation, privant la chaîne et les organisateurs de l’une des principales vedettes annoncées.

Mercredi, l’artiste a expliqué son absence sur les réseaux sociaux : « Je suis dégoûtée (…) Je suis clouée au fond de mon lit. Je ne pourrai pas assurer ce qui était prévu et qui était trop cool. Je suis vraiment désolée !! Bonne émission à tout le monde et à bientôt. »

La chanteuse a également renoncé à participer à l’inauguration de son espace éphémère au Printemps Haussmann, à Paris. Une rencontre prévue sur Radio Contact, en Belgique, a elle aussi été annulée.

Ces absences sont officiellement liées à des problèmes de santé. Elles coïncident avec la publication des premiers chiffres de ventes particulièrement décevants de son nouvel album.

Un album ambitieux, mais un accueil critique partagé

Sur le plan artistique, Instinct marque une évolution importante dans la carrière d’Angèle. La chanteuse a choisi de s’éloigner de certaines sonorités pop de ses débuts pour explorer davantage la musique électronique.

Pour ce troisième album, elle s’est entourée de collaborateurs reconnus, notamment Justice, Soulwax, SebastiAn et Caroline Polachek.

Le disque comprend 13 titres et mélange compositions électroniques, chansons intimistes et productions plus expérimentales.

Mais les critiques ont été partagées. Certains ont salué cette prise de risque artistique, tandis que d’autres ont regretté des compositions moins immédiatement accessibles que les précédents succès de la chanteuse.

Cette évolution avait déjà été examinée dans un décryptage des 13 titres de Instinct, entre réussites et faux pas.

Le choix d’une direction musicale plus expérimentale constitue désormais l’un des principaux enjeux de ce retour : convaincre un nouveau public sans perdre celui qui avait fait le succès de Brol et de Nonante-Cinq. Pour l’instant, c’est raté…