«J’ai pensé que j’allais mourir»: Axelle Red se confie sur ses problèmes de santé et annonce son retour après 8 ans d’absence

Axelle Red, après huit ans d'absence, annonce son retour musical avec un nouvel album, Gentille Anarchiste, prévu pour mars 2027. La chanteuse belge évoque ses récents problèmes de santé, notamment durant la pandémie, qui ont inspiré son écriture. Elle se produira également en concert à l'Olympia et retrouve Renaud pour un nouveau titre.

Après 8 ans d’absence discographique, Axelle Red revient sur le devant de la scène. Dans un entretien exclusif accordé au Parisien ce mardi, la chanteuse belge, notamment connue pour ses titres Sensualité, Je t’attends et Parce que c’est toi, se confie sur les épreuves qu’elle a traversées ces dernières années. L’artiste de 58 ans révèle notamment avoir été confrontée à de graves inquiétudes concernant sa santé durant la pandémie de Covid-19. « Pendant le Covid, j’ai pensé que j’allais mourir », confie-t-elle.

Une importante perte de poids et des symptômes de crise cardiaque

Durant la pandémie de Covid-19, Axelle Red a connu une importante alerte de santé. Confrontée à plusieurs symptômes inquiétants, la chanteuse a dû se rendre à l’hôpital, redoutant alors de ne jamais revoir ses enfants.

« J’avais perdu beaucoup de poids, j’avais des acouphènes et les symptômes d’une crise cardiaque », raconte l’artiste.

Sur le trajet vers l’établissement hospitalier, Axelle Red pense avant tout à ses trois filles. Elle réalise qu’elle a consacré une chanson à son aînée, Janelle, en 2006, intitulée Si tu savais, mais qu’elle n’a jamais fait de même pour ses deux cadettes.

Deux chansons écrites pour ses filles

Cette frayeur a directement nourri l’écriture de son nouvel album. Axelle Red a ainsi composé deux chansons destinées à ses deux plus jeunes filles, Leçon de vie et La fille que tu es.

Aujourd’hui âgées de 27, 23 et 21 ans, ses trois filles occupent une place centrale dans sa vie. Janelle partage également les ambitions artistiques de sa mère. Toutes deux ont collaboré à l’écriture de plusieurs textes, dont celui du prochain single de la chanteuse, Fatals Innocents.

« Gentille Anarchiste » : un nouvel album attendu le 12 mars 2027

Intitulé Gentille Anarchiste, le dixième album studio d’Axelle Red sortira le 12 mars 2027 sous le label Naïve Jazz. Pour la première fois de sa carrière, la chanteuse a enregistré un album en France, dans les célèbres studios Ferber, à Paris.

Elle a travaillé avec le producteur Renaud Letang, connu notamment pour ses collaborations avec Manu Chao et Alain Souchon.

Ce nouvel album mêlera des sonorités funk à des textes personnels, abordant notamment la confiance en soi, les traumatismes et les relations humaines. La chanteuse y évoque également son attachement aux animaux, à travers un morceau intitulé L’amour est en toi, inspiré par sa chienne Akaï.

Les retrouvailles avec Renaud, 25 ans après « Manhattan-Kaboul »

Autre événement de ce retour musical : Axelle Red retrouvera Renaud pour un nouveau titre, Chanter pour elles. Cette chanson a été pensée comme un prolongement de leur célèbre duo Manhattan-Kaboul, sorti en 2002.

La chanteuse avait déjà annoncé travailler sur une suite de Manhattan-Kaboul avec Renaud. Véritable succès populaire, le titre avait été récompensé aux Victoires de la musique en 2003 dans la catégorie chanson originale de l’année.

Engagée depuis longtemps dans la défense des droits des enfants, Axelle Red a également confié avoir été profondément affectée par ses missions humanitaires auprès de jeunes victimes de violences. Ces expériences l’ont notamment poussée à s’intéresser à la médecine et aux neurosciences.

Une tournée en 2027 et un retour à l’Olympia

Axelle Red retrouvera également son public sur scène en 2027. Une tournée accompagnera la sortie de son nouvel album, avec notamment un concert prévu le 21 novembre 2027 à l’Olympia, à Paris.

Huit ans après la sortie de Exil, son précédent album studio paru en 2018, la chanteuse belge s’apprête ainsi à renouer avec l’actualité musicale, avec de nouvelles compositions, des retrouvailles avec Renaud et une tournée.