Florent Pagny face au cancer: «Mon scanner est dramatique», le chanteur révèle sa plus grande peur pendant les traitements

Florent Pagny évoque son combat contre le cancer du poumon dans le documentaire "Cancer, la vie devant". Il partage ses peurs, notamment la claustrophobie lors des examens médicaux, et souligne l'importance du soutien familial. Malgré des rechutes, il continue de se battre, encourageant tout le monde à réaliser leurs contrôles de santé.

Florent Pagny est revenu sur son combat contre le cancer du poumon, diagnostiqué fin 2021 et révélé publiquement en janvier 2022. Dans le documentaire Cancer, la vie devant, disponible sur M6+ depuis le 14 octobre et prochainement diffusé sur M6, le chanteur de 64 ans raconte les premières heures qui ont suivi l’annonce de sa maladie, les examens médicaux et les difficultés rencontrées pendant ses traitements. Il révèle notamment avoir dû affronter une peur qui l’accompagne depuis longtemps : la claustrophobie.

«Mon premier scanner est dramatique» : le choc du diagnostic

Florent Pagny se souvient précisément de ses premiers examens médicaux. «Mon premier scanner est dramatique. Mais le lendemain, à 8h30 du matin, je suis en train de faire un PET Scan», raconte-t-il. Cet examen d’imagerie médicale permet notamment de rechercher des foyers tumoraux dans différentes parties du corps et d’évaluer l’étendue d’un cancer.

Malgré la gravité du diagnostic, l’interprète de Savoir aimer explique avoir immédiatement cherché à conserver un état d’esprit combatif. «On va chercher l’axe positif pour affronter cette situation», affirme-t-il. Une attitude qu’il dit avoir conservée tout au long de sa maladie, malgré les traitements lourds et les rechutes.

Claustrophobe, Florent Pagny redoutait particulièrement les examens médicaux

Le chanteur révèle que l’une de ses principales angoisses ne concernait pas directement les effets secondaires des traitements, mais les examens d’imagerie auxquels il devait régulièrement se soumettre. «La seule chose que j’appréhende, c’est que je suis claustro, donc rentrer dans des IRM ou des scanners…», confie-t-il.

Pour supporter ces examens, Florent Pagny a développé une méthode simple : «Alors je mets des trucs sur les yeux, je ne regarde même pas la machine.» Cette peur des espaces confinés l’a accompagné pendant son parcours médical, alors que les contrôles étaient indispensables pour mesurer l’efficacité des traitements et surveiller l’évolution de son cancer.

«Ma femme n’a rien lâché» : le soutien décisif de sa famille

Florent Pagny revient également sur le rôle de son épouse, Azucena Caamaño, et de leurs deux enfants, Inca et Aël. Face à la maladie, sa famille s’est organisée pour l’accompagner pendant les soins et prendre en charge certaines responsabilités quotidiennes.

«Ma femme n’a rien lâché, elle m’a accompagné non-stop et les enfants sont partis gérer les affaires», explique-t-il. Le chanteur insiste sur l’importance de cette présence familiale : «Si tu as cette chance-là, d’avoir ta moitié, l’amour d’une vraie famille, c’est extraordinaire.»

Après plusieurs rechutes, un cancer toujours sous surveillance

Depuis l’annonce de son cancer du poumon en janvier 2022, Florent Pagny a traversé plusieurs périodes de traitement et de rémission. Une rechute en 2023 l’a notamment contraint à reprendre les soins. Le chanteur continue aujourd’hui de faire contrôler régulièrement son état de santé, avec des examens de surveillance destinés à détecter une éventuelle reprise de la maladie.

Comme il l’a récemment expliqué dans un précédent témoignage consacré à son combat contre le cancer, Florent Pagny estime que cette épreuve a profondément transformé sa vie. «Cette maladie m’a plus apporté qu’elle ne m’a enlevé», confie-t-il, évoquant les changements provoqués par le diagnostic et les traitements.

Le chanteur, qui a repris ses activités musicales et retrouvé la scène, refuse néanmoins de considérer sa maladie comme définitivement derrière lui. Ses antécédents de rechute l’obligent à maintenir un suivi médical régulier.

Un message adressé à tous : «Malade ou pas malade, va faire tes contrôles»

À travers son témoignage, Florent Pagny souhaite également sensibiliser le public à l’importance du dépistage et du suivi médical. Son expérience lui a montré à quel point les examens peuvent être déterminants, même lorsqu’ils suscitent de fortes appréhensions.

«Malade ou pas malade, va faire tes contrôles», lance-t-il. Un message qui conclut son témoignage dans Cancer, la vie devant, documentaire de 90 minutes réunissant également Carla Bruni, Clémentine Célarié, Yaël Braun-Pivet, Bernard de La Villardière et Jarry. Le programme sera diffusé le mardi 3 novembre à 21h10 sur M6, après sa mise à disposition sur M6+.