Frayeur autour de la santé de Florent Pagny : le chanteur annule son concert de ce soir à la dernière minute

Florent Pagny a été contraint d’annuler à la dernière minute le concert qu’il devait assurer ce mardi au Zénith de Toulouse, une date qui affichait complet depuis plusieurs semaines. Cette décision fait suite à un problème de santé affectant directement sa capacité à chanter.

« En raison d’une laryngite qui a créé une extinction de voix, le concert de Florent initialement prévu ce soir mardi 07 avril au Zénith de Toulouse est reporté au 15 décembre 2026 », précise le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux de l’artiste. Cette information est également confirmée par la salle toulousaine, qui évoque les mêmes circonstances médicales.

Le report a été fixé à la fin de l’année, sans changement de lieu. Les billets déjà achetés restent valables pour cette nouvelle date, tandis qu’une possibilité de remboursement est proposée aux spectateurs. « Tous les billets déjà achetés restent valables pour cette nouvelle date. Les spectateurs qui le souhaitent peuvent toutefois se faire rembourser en se rapprochant de leur point de vente à partir du 8 avril 2026 à 10h », est-il indiqué.

Une tournée maintenue malgré cet imprévu

Malgré cette annulation, la tournée de Florent Pagny se poursuit comme prévu. Le prochain concert, programmé le 10 avril au Zénith de Nantes, est maintenu. « Nous avons hâte de vous retrouver dès le vendredi 10 avril au Zénith de Nantes », peut-on lire dans le même संदेश adressé au public.

Cette série de concerts fait partie d’une tournée d’envergure entamée début 2026, avec de nombreuses dates dans les grandes salles françaises et européennes. Après Nantes, l’artiste doit notamment se produire à Lille début juin, avant plusieurs concerts à Bruxelles. Il enchaînera ensuite avec une résidence exceptionnelle à l’Olympia, avec vingt représentations prévues entre le 16 juin et le 19 juillet prochain.

La tournée, qui compte plusieurs dizaines de dates, connaît un fort engouement du public, de nombreuses soirées affichant complet depuis plusieurs mois.

Une santé sous surveillance depuis son cancer du poumon

La vigilance est accrue autour de la santé du chanteur. En janvier 2022, Florent Pagny avait révélé être atteint d’un cancer du poumon, diagnostiqué comme une tumeur inopérable. Il avait alors entamé un traitement intensif combinant chimiothérapie et immunothérapie.

Très transparent sur son état de santé, l’artiste a régulièrement partagé des informations sur l’évolution de la maladie, évoquant à la fois la difficulté des traitements et sa volonté de poursuivre ses activités professionnelles.

Après une amélioration de son état et l’annonce d’une rémission, Florent Pagny avait pu reprendre la scène et ses engagements, notamment son rôle dans l’émission The Voice. Cependant, en 2023, il a indiqué avoir été confronté à une rechute, nécessitant une reprise des soins.

Installé entre la France et la Patagonie, le chanteur adapte depuis son rythme de vie afin de préserver sa santé, tout en poursuivant sa carrière. Cette nouvelle alerte, liée cette fois à une laryngite, rappelle la fragilité de son état et l’importance du repos dans la gestion de sa voix, élément central de son activité artistique.