Cannes 2026 : le Roumain Cristian Mungiu décroche la Palme d’or avec «Fjord»

Le 79e Festival de Cannes s’est achevé ce samedi avec le sacre de Fjord, le nouveau film du Roumain Cristian Mungiu. Déjà Palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, le cinéaste rejoint le cercle très fermé des réalisateurs doublement palmés.

Mungiu, retour au sommet

La Croisette a rendu son verdict. Après une compétition ouverte, sans favori incontestable jusqu’au bout, le jury présidé par Park Chan-wook a choisi de couronner Fjord, drame familial et moral signé Cristian Mungiu. Le film suit un couple roumano-norvégien installé dans un village isolé au bord d’un fjord, où l’équilibre communautaire vacille après la découverte d’ecchymoses sur le corps d’une enfant.

Avec cette nouvelle Palme d’or, Cristian Mungiu confirme son statut majeur dans le cinéma européen contemporain. Près de 20 ans après son triomphe cannois avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, il retrouve la plus haute marche du Festival avec un film porté par une tension intime, sociale et politique.

Une édition très disputée

Cette 79e édition a réuni 22 films en compétition officielle. Autour de Park Chan-wook, le jury devait départager des œuvres signées notamment Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, James Gray, Ryusuke Hamaguchi, Kore-eda Hirokazu, Paweł Pawlikowski, Rodrigo Sorogoyen ou encore Andreï Zviaguintsev.

Le palmarès traduit cette compétition serrée. Minotaure d’Andreï Zviaguintsev remporte le Grand Prix, tandis que L’Aventure rêvée de Valeska Grisebach reçoit le Prix du Jury. Le Prix de la mise en scène est attribué ex æquo à Javier Calvo et Javier Ambrossi pour La Bola Negra et à Paweł Pawlikowski pour Fatherland.

Des prix d’interprétation en duo

Autre marque forte de la soirée : les deux prix d’interprétation ont été remis à des duos. Le Prix d’interprétation masculine distingue Emmanuel Macchia et Valentin Campagne pour Coward, de Lukas Dhont. Le Prix d’interprétation féminine revient à Virginie Efira et Tao Okamoto pour Soudain, de Ryusuke Hamaguchi.

Le Prix du scénario récompense Notre Salut, d’Emmanuel Marre. La Caméra d’or, dédiée à un premier long métrage, revient à Ben’Imana de Marie-Clémentine Dusabejambo. La Palme d’or du court métrage est attribuée à Para los contrincantes, de Federico Luis.

Un Certain Regard sacre Everytime

La section Un Certain Regard a couronné Everytime, de Sandra Wollner. Le Prix du Jury revient à Les Éléphants dans la brume, d’Abinash Bikram Shah, tandis que le Prix spécial du Jury distingue Le Corset, de Louis Clichy. Bradley Fiomona Dembeasset est récompensé comme meilleur acteur pour Congo Boy, et le prix des meilleures actrices revient à Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro et Mariangel Villegas pour Siempre soy tu animal materno.

Une Palme d’honneur pour Barbra Streisand

La cérémonie de clôture a également été marquée par l’hommage rendu à Barbra Streisand, distinguée par une Palme d’or d’honneur. Absente de Cannes, l’artiste a été saluée par Isabelle Huppert, chargée de remettre symboliquement cette distinction à sa demande.