L’Iran durcit le ton : Téhéran refuse « tout compromis » face aux États-Unis

Le principal négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a affirmé samedi que l’Iran ne ferait « aucun compromis » sur ses droits nationaux dans les négociations en cours avec les États-Unis visant à mettre fin au conflit entre les deux pays.

Selon la télévision d’État iranienne, Qalibaf a tenu ces propos lors d’une rencontre à Téhéran avec le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir. Le responsable iranien a également accusé Washington de ne pas être « une partie honnête » dans les discussions diplomatiques.

Le Pakistan mène actuellement une initiative de médiation régionale afin de réduire les tensions entre Téhéran et Washington après plusieurs semaines de guerre. Le conflit a fortement perturbé la région du Golfe et entraîné d’importantes conséquences économiques à l’échelle mondiale.

Malgré un cessez-le-feu qualifié de fragile, le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial de pétrole et de gaz, reste fermé à la majorité des navires commerciaux. Cette situation continue de provoquer des inquiétudes sur les marchés internationaux de l’énergie.

Les discussions diplomatiques se poursuivent alors que plusieurs responsables américains et iraniens ont récemment évoqué des avancées dans les négociations. Cependant, les déclarations fermes de Téhéran montrent que des désaccords majeurs subsistent sur les conditions d’un éventuel accord.

La crise entre les deux pays demeure l’un des principaux foyers de tension géopolitique au Moyen-Orient, avec des répercussions directes sur la sécurité maritime, l’approvisionnement énergétique mondial et la stabilité régionale.