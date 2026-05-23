Le Bangladesh frappé par une épidémie historique de rougeole : plus de 500 morts signalés

Le Bangladesh fait face à l’une des pires épidémies de rougeole de son histoire récente. Les autorités sanitaires ont annoncé samedi qu’au moins 86 enfants étaient morts cette année à la suite d’infections confirmées, tandis que 426 autres décès suspects présentent des symptômes compatibles avec la maladie.

Depuis plusieurs semaines, les cas se multiplient rapidement à travers le pays, mettant les hôpitaux sous forte pression. Les infrastructures médicales, déjà fragiles, peinent à faire face à l’afflux massif de patients, notamment dans les zones rurales et les quartiers urbains défavorisés fortement peuplés.

Selon les données de la Direction générale des services de santé du Bangladesh, 62 507 cas suspects de rougeole ont été recensés entre le 15 mars et le 23 mai. Parmi eux, 8 494 infections ont été confirmées en laboratoire.

Les autorités sanitaires alertent particulièrement sur la situation des jeunes enfants. Les moins de cinq ans sont considérés comme les plus vulnérables aux formes graves de la maladie, surtout lorsqu’ils ne sont pas vaccinés ou seulement partiellement immunisés.

Cette flambée épidémique ravive les inquiétudes concernant la couverture vaccinale dans le pays. Les experts de santé publique craignent que les difficultés d’accès aux soins, les retards de vaccination et la saturation des structures hospitalières aggravent encore le bilan dans les prochaines semaines.

L’Organisation mondiale de la santé suit de près l’évolution de la situation alors que les autorités bangladaises tentent de contenir la propagation du virus et d’accélérer les campagnes de vaccination à l’échelle nationale.