Madrid sous tension : des dizaines de milliers de manifestants réclament la chute de Pedro Sánchez

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans les rues de Madrid pour exiger la démission du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, fragilisé par une série de scandales de corruption qui secouent son gouvernement.

La mobilisation, organisée notamment par le parti d’extrême droite VOX, a rassemblé une foule importante dans la capitale espagnole. Les manifestants brandissaient des banderoles appelant au départ du gouvernement et dénonçant la situation politique actuelle du pays.

La manifestation a dégénéré par moments en affrontements avec les forces de l’ordre. Selon les autorités, au moins sept policiers ont été blessés lors des incidents. Un groupe de manifestants a tenté de franchir les barricades installées autour de la résidence officielle du chef du gouvernement.

Malgré ces tensions, le rassemblement s’est dans l’ensemble déroulé sans violences majeures. Les forces de sécurité étaient massivement déployées dans plusieurs quartiers de Madrid afin d’éviter une aggravation des affrontements.

La pression politique sur Pedro Sánchez continue de s’accentuer alors que l’opposition tente de capitaliser sur les accusations de corruption visant des membres de son entourage politique. Ces affaires alimentent depuis plusieurs semaines un climat de forte polarisation en Espagne.

Cette nouvelle mobilisation illustre l’ampleur de la colère d’une partie de la population contre le gouvernement espagnol, dans un contexte de tensions politiques croissantes à l’approche des prochaines échéances électorales.