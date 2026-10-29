«J’ai peur des métastases»: Carla Bruni se confie sur son cancer et avoue redouter une rechute

Carla Bruni-Sarkozy évoque son combat contre le cancer du sein diagnostiqué en 2019 dans le documentaire "Cancer : la vie devant". Malgré la fin de son hormonothérapie, elle confie sa peur persistante des rechutes et des métastases. Son témoignage souligne l'importance du dépistage précoce et l'impact émotionnel des traitements sur sa vie quotidienne.

Carla Bruni-Sarkozy a livré des confidences particulièrement intimes sur son cancer du sein, diagnostiqué en 2019. Dans le documentaire Cancer : la vie devant, qui sera diffusé le mardi 3 novembre sur M6 mais déjà disponible sur M6+, l’ancienne Première dame est revenue sur ses traitements, les conséquences de la maladie et la peur qui continue de l’accompagner. À 58 ans, malgré la fin de son traitement hormonal, elle reconnaît redouter une récidive et l’apparition de métastases.

« Maintenant, je suis sans doute guérie », a-t-elle confié, avant de reconnaître qu’elle avait toujours peur des métastases et des rechutes. Plus de six ans après son diagnostic, la chanteuse reste marquée par cette épreuve, même si elle s’efforce désormais de retrouver une vie normale.

Un cancer diagnostiqué en 2019 et six années de traitements

C’est en octobre 2019 que Carla Bruni-Sarkozy a appris qu’elle souffrait d’un cancer du sein hormonodépendant. La maladie avait été détectée grâce aux mammographies qu’elle effectuait régulièrement. Cette découverte précoce lui avait permis de bénéficier d’une prise en charge avant que la tumeur n’atteigne un stade plus avancé.

L’épouse de Nicolas Sarkozy avait alors subi une intervention chirurgicale limitée, suivie d’une radiothérapie et d’un traitement hormonal destiné à réduire le risque de récidive. Elle n’avait pas eu besoin de chimiothérapie et avait pu conserver son sein.

En décembre 2025, Carla Bruni avait annoncé la fin de son hormonothérapie après plusieurs années de lutte contre le cancer. Cette étape avait marqué l’aboutissement d’un long parcours médical, sans pour autant faire disparaître toutes ses inquiétudes.

« J’ai peur des métastases, j’ai peur des rechutes »

Dans ses nouvelles confidences, Carla Bruni a reconnu que la fin des traitements n’avait pas effacé la crainte de voir la maladie revenir. Elle a notamment déclaré : « J’ai peur des métastases, j’ai peur des rechutes. » Une inquiétude qui persiste alors même qu’elle estime être probablement guérie.

Les métastases correspondent à la propagation de cellules cancéreuses vers d’autres parties du corps. Leur apparition constitue l’une des principales craintes des personnes ayant été soignées pour un cancer, y compris plusieurs années après le diagnostic initial. Carla Bruni n’a toutefois annoncé aucune récidive ni aucune métastase.

L’ancienne mannequin a expliqué qu’elle tentait de ne pas laisser cette angoisse diriger son quotidien. Elle cherche désormais à profiter du présent et à ne pas consacrer son existence à la peur d’une éventuelle rechute. « La vie, c’est maintenant », a-t-elle résumé.

Les effets secondaires de l’hormonothérapie et un quotidien bouleversé

Carla Bruni est également revenue sur les difficultés provoquées par son traitement hormonal. Prescrite dans certains cancers du sein hormonodépendants, l’hormonothérapie vise à diminuer le risque de récidive en bloquant l’action des hormones qui favorisent la croissance de certaines cellules cancéreuses.

La chanteuse a reconnu avoir particulièrement mal vécu sa première année de traitement, notamment en raison des troubles du sommeil et des sueurs. Elle avait d’abord eu du mal à accepter ces effets secondaires, avant de comprendre l’importance de poursuivre son traitement pour limiter les risques de voir la maladie réapparaître.

Cette période l’a également conduite à modifier certaines habitudes, notamment son alimentation, et à accorder davantage de place à l’activité physique. Elle a expliqué avoir entrepris un travail personnel qui avait profondément changé son rapport à son corps et à la maladie.

Carla Bruni appelle les femmes à ne pas avoir peur du dépistage

L’ancienne Première dame a aussi insisté sur l’importance des examens médicaux réguliers. Lorsqu’elle avait révélé publiquement son cancer en octobre 2023, à l’occasion d’Octobre rose, elle avait déjà expliqué que ses mammographies lui avaient probablement évité une situation beaucoup plus grave.

Dans le documentaire, elle a rappelé que la détection précoce de sa tumeur lui avait permis d’éviter une mastectomie et une chimiothérapie. Elle encourage donc les femmes à ne pas repousser leurs examens par peur de découvrir une maladie.

En France, le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans, qui sont invitées à réaliser une mammographie tous les deux ans. Des examens plus rapprochés peuvent être recommandés en fonction des antécédents personnels et familiaux et du niveau de risque.

Un témoignage aux côtés de Florent Pagny et Yaël Braun-Pivet

Les confidences de Carla Bruni figurent dans le documentaire Cancer : la vie devant, réalisé par Juliette Paquin. Le programme rassemble plusieurs personnalités qui témoignent de leur combat contre le cancer, parmi lesquelles Florent Pagny, Yaël Braun-Pivet, Clémentine Célarié, Bernard de La Villardière et Jarry.

Des personnes anonymes y racontent également leur maladie, leurs traitements et les difficultés rencontrées au quotidien. Le documentaire, disponible sur M6+ depuis le 14 octobre, sera diffusé sur M6 le mardi 3 novembre à 21h10.

Pour Carla Bruni, ce témoignage public a surtout été l’occasion de revenir sur une réalité qu’elle connaît désormais intimement : après la fin des traitements, la peur du cancer peut rester présente, même lorsque les perspectives médicales sont rassurantes.