«Je n’aurais jamais pu vivre ce qu’elle a vécu» : Catherine Deneuve rend hommage à Marilyn Monroe

Catherine Deneuve rend hommage à Marilyn Monroe dans Marilyn chérie, un livre publié chez Flammarion et conçu avec le collectionneur Sébastien Cauchon. L’ouvrage paraît à l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, née le 1er juin 1926, et propose un regard très personnel de l’actrice française sur celle qu’elle considère comme l’une des plus grandes présences de l’histoire du cinéma.

« Je n’aurais jamais pu vivre ce qu’elle a vécu »

Dans ce livre de photographies, Catherine Deneuve mesure la violence de l’exposition subie par Marilyn Monroe. L’actrice française affirme qu’elle n’aurait jamais pu supporter une telle pression médiatique, notamment la traque permanente des paparazzi, affirmant : «Je n’aurais jamais pu vivre ce qu’elle a vécu».

Deneuve parle ainsi de Marilyn comme d’une femme prise au piège de son image et souvent réduite à son apparence.

Une star regardée autrement

Marilyn chérie rassemble environ une centaine de photographies sélectionnées par Sébastien Cauchon, spécialiste et collectionneur lié à l’univers de Marilyn Monroe. Ces images mêlent clichés de tournage, portraits, photos de presse, images amateurs et documents issus notamment de collections privées. Plusieurs d’entre elles sont présentées comme inédites ou rarement vues.

À travers ces images, Catherine Deneuve veut faire passer une message : Marilyn Monroe était une comédienne sous-estimée, consciente de son image et de la manière dont Hollywood pouvait l’exploiter.

Marilyn Monroe, actrice moderne avant l’heure

Marilyn Monroe, morte le 4 août 1962 à l’âge de 36 ans, reste l’une des figures les plus iconiques du XXe siècle. Catherine Deneuve dit avoir vu tous les films de Marilyn, notamment Les hommes préfèrent les blondes, Sept ans de réflexion et Certains l’aiment chaud, qu’elle cite comme son préféré.

Les deux actrices partagent une place immense dans l’imaginaire du cinéma, mais leurs trajectoires diffèrent. Deneuve a construit une carrière longue, maîtrisée, souvent mystérieuse. Marilyn, elle, a été absorbée par une célébrité brutale, jusqu’à devenir un symbole mondial ne reflétant pas forcément qui elle était vraiment.

Un centenaire sous le signe de la redécouverte

L’hommage de Catherine Deneuve a lieu en plein centenaire de Marilyn Monroe. Une rétrospective lui est notamment consacrée à la Cinémathèque française jusqu’au 26 juillet 2026, avec l’objectif de faire émerger une autre facette de l’actrice, au-delà du mythe construit par Hollywood.