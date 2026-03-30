BUZZ – Mais que faisaient Rihanna et A$AP Rocky dans les Vosges ?

La chanteuse américaine Rihanna et son mari A$AP Rocky ont été vus le 21 mars à Épinal, dans les Vosges. D’abord interprétée comme le signe d’un possible projet de spectacle, leur venue pourrait en réalité s’expliquer par un intérêt pour une villa d’architecte située sur les hauteurs de la ville.

Un selfie à l’origine du buzz

Tout est parti d’une photo publiée sur les réseaux sociaux. Le samedi 21 mars, sur le quai de la gare d’Épinal, Charles Petit a immortalisé sa rencontre avec Rihanna. Sur le cliché, la star apparaît en cuir et lunettes noires, aux côtés du jeune homme de 22 ans, programmateur pour la société Omega Spectacles.

La publication a d’abord suscité l’incrédulité. Plusieurs internautes ont cru à un canular, à une image générée par intelligence artificielle ou à un poisson d’avril publié avec quelques jours d’avance. Mais, au fil des heures, le doute s’est dissipé : Rihanna était bien de passage dans la préfecture des Vosges, accompagnée de son mari A$AP Rocky et de leur garde du corps.

Aucun projet avec Omega Spectacles

La présence de Charles Petit sur la photo a rapidement alimenté une première hypothèse : celle d’un éventuel projet artistique entre Rihanna et Omega Spectacles, diffuseur de concerts et de spectacles à Épinal et dans sa région.

Cette piste a toutefois été écartée sans ambiguïté par Christophe Petit, créateur et directeur de la société. Il affirme qu’aucune collaboration n’est envisagée avec la chanteuse. Selon lui, la rencontre relève du hasard : son fils attendait simplement le même train que le couple. Le responsable rappelle que sa structure a déjà travaillé avec Pierre Garnier et la violoniste Esther Abrami, tout en reconnaissant que Rihanna évolue à un tout autre niveau.

La piste d’un projet immobilier

Reste donc une question : que venaient faire Rihanna et A$AP Rocky à Épinal ? Le nouveau maire de la ville, Benoît Jourdain, avance une hypothèse. D’après les informations qui circulent localement, la chanteuse pourrait s’être déplacée pour s’intéresser à une propriété située sur les hauteurs de la commune.

Il s’agirait d’une villa d’architecte des années 1950, conçue par un élève de Jean Prouvé. La demeure, classée Monument historique, nourrit depuis plusieurs jours les spéculations autour d’un possible projet immobilier lié au couple.

Une visite encore entourée de flou

À ce stade, aucune confirmation officielle n’est venue préciser les raisons exactes du passage de Rihanna et A$AP Rocky dans les Vosges. Une chose semble toutefois acquise : leur présence à Épinal n’avait rien à voir avec la préparation d’un spectacle.

En l’absence de déclaration du couple, la piste immobilière reste une hypothèse, mais elle apparaît aujourd’hui comme la plus crédible. Une semaine après cette apparition surprise, la visite continue en tout cas de faire parler bien au-delà d’Épinal.