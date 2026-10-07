Insolite – Sydney Sweeney et Marilyn Monroe seraient cousines éloignées: MyHeritage révèle leur étonnant lien de parenté

Une recherche généalogique révèle que Sydney Sweeney et Marilyn Monroe sont des cousines au 9e degré, partageant un ancêtre commun, Ezra Perry. Ce lien familial inattendu fait écho aux nombreuses comparaisons entre les deux actrices, tant sur le plan esthétique que personnel, notamment concernant leur intérêt pour le judaïsme.

Depuis des années, Sydney Sweeney est régulièrement comparée à Marilyn Monroe. Même blondeur, même référence au glamour du vieil Hollywood et des looks directement inspirés de l’icône américaine. Une découverte généalogique apporte désormais une dimension inattendue à ces rapprochements : Sydney Sweeney et Marilyn Monroe appartiennent à la même famille. Les deux actrices seraient cousines au 9e degré avec une génération d’écart.

La plateforme de généalogie MyHeritage a reconstitué leurs deux lignées paternelles et identifié leur ancêtre commun : Ezra Perry, né vers 1625 et mort en 1689, l’un des premiers colons installés à Sandwich, dans le Massachusetts.

Sydney Sweeney et Marilyn Monroe reliées par leurs pères

La branche de Sydney Sweeney remonte à son père, Steven Sweeney. Celle de Marilyn Monroe passe par son père biologique, Charles Stanley Gifford. En remontant plusieurs siècles dans ces deux arbres généalogiques, les chercheurs ont retrouvé une branche commune conduisant à Ezra Perry.

Le lien est évidemment extrêmement éloigné. Sydney Sweeney et Marilyn Monroe sont décrites comme des « ninth cousins, once removed », soit des cousines au 9e degré avec une génération d’écart dans la terminologie généalogique anglo-saxonne.

La découverte est d’autant plus étonnante que les comparaisons entre les deux actrices existaient bien avant que ce lien familial ne soit identifié. Sydney Sweeney, devenue l’un des visages les plus exposés d’Hollywood avec Euphoria, The White Lotus ou encore La Femme de ménage, cultive depuis plusieurs années une esthétique qui rappelle régulièrement Marilyn Monroe.

L’actrice s’était d’ailleurs confiée longuement sur sa carrière et son image lors de notre interview exclusive publiée en août 2025.

Une robe Ceil Chapman avait relancé les comparaisons

Le rapprochement avait encore été renforcé en février 2026 lors du Festival international du film de Santa Barbara. Sydney Sweeney était apparue dans une robe vintage Ceil Chapman datant du début des années 1950 et quasiment identique à celle portée par Marilyn Monroe sur une célèbre couverture de Life en 1952.

Décolleté laissant les épaules découvertes, tissu froncé, taille très marquée et broche au centre : le parallèle était évident. Ceil Chapman était par ailleurs l’une des créatrices associées au vestiaire de Marilyn Monroe.

Ce n’était pas la première fois que Sydney Sweeney reprenait les codes esthétiques de la star disparue en 1962. Lors de l’avant-première de La Femme de ménage en décembre 2025, son look blanc évoquait déjà l’une des images les plus célèbres de Marilyn Monroe dans Sept Ans de réflexion.

Un autre point commun autour du judaïsme

La découverte intervient au moment où un autre parallèle entre les deux femmes apparaît. Marilyn Monroe s’était convertie au judaïsme en 1956 avant son mariage avec le dramaturge Arthur Miller.

Sydney Sweeney envisagerait elle aussi une conversion au judaïsme alors que sa relation avec Scooter Braun est devenue très sérieuse. L’actrice aurait assisté aux offices de Roch Hachana avec lui et rencontré deux rabbins afin de se renseigner sur le processus de conversion. Le couple réfléchirait également à son avenir et à la possibilité d’avoir des enfants.

« Nous avons cherché un véritable lien »

Pour MyHeritage, les multiples comparaisons entre les deux actrices ont justement donné l’idée de remonter leurs arbres généalogiques.

Roi Mandel, directeur de la recherche de la plateforme, explique : « Les gens ont toujours établi des parallèles entre Sydney Sweeney et Marilyn Monroe, mais voir leurs trajectoires se rejoindre à un niveau plus profond nous a incités à rechercher un véritable lien dans les archives de MyHeritage. »

La recherche a finalement permis d’identifier cette branche familiale commune vieille de près de quatre siècles. « Découvrir leur branche commune a été incroyable. Cela nous rappelle avec force que l’humanité forme un immense arbre généalogique et que, lorsque nous creusons suffisamment, nous découvrons à quel point nous sommes tous remarquablement liés. », poursuit Roi Mandel.

Une spécialité de MyHeritage

Ce type de découverte n’est pas une première pour la plateforme. Ses recherches généalogiques ont déjà permis de révéler plusieurs liens familiaux inattendus entre personnalités.

MyHeritage avait notamment établi que Matthew Perry et Courteney Cox, qui ont incarné pendant dix saisons Chandler Bing et Monica Geller dans Friends, étaient également de lointains cousins dans la vie réelle.

Plus récemment, la plateforme a découvert un autre lien étonnant avec Marilyn Monroe : Dakota Johnson, qui doit incarner la star dans le court métrage Flesh Impact, possède elle aussi un ancêtre commun avec elle, cette fois à travers une famille installée dans le Maryland au XVIIe siècle.

Pour Sydney Sweeney, la coïncidence est encore plus frappante. Des décennies après la mort de Marilyn Monroe et des années après le début des comparaisons physiques et stylistiques entre les deux actrices, la généalogie révèle qu’elles partageaient effectivement une très lointaine histoire familiale.