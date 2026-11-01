TOUSSAINT - Ces stars qui nous ont quittés en 2026: de Chuck Norris à Nathalie Baye, en passant par Catherine Ringer, Loana, Eric Dane, Dolly Parton et Philippe Bouvard

En 2026, le monde du spectacle perd de nombreuses icônes, telles que Nathalie Baye à 77 ans et Philippe Bouvard à 96 ans. Les disparitions de Catherine Ringer, Loana et Bruno Salomone marquent aussi cette année tragique. Ces personnalités, issues de différentes générations et domaines, laissent un héritage durable dans le cinéma, la télévision et la musique.

L’année 2026 a été marquée par la disparition de nombreuses personnalités du cinéma, de la télévision et de la musique. Des grandes figures du spectacle français aux vedettes hollywoodiennes, plusieurs générations de célébrités ont tiré leur révérence. Nathalie Baye, Catherine Ringer, Philippe Bouvard, Loana, Chuck Norris, Eric Dane, Catherine O’Hara et Robert Duvall figurent parmi les noms qui ont marqué cette année. Certaines de ces personnalités avaient dépassé les 90 ans, tandis que d’autres sont mortes bien plus jeunes.

Nathalie Baye, une immense actrice française disparaît à 77 ans

Nathalie Baye est morte le 17 avril à 77 ans. Récompensée par 4 César, elle appartenait au cercle des comédiennes les plus prestigieuses du cinéma français. Sa carrière, commencée au début des années 1970, l’avait conduite à travailler avec François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Blier et Xavier Dolan.

Elle avait notamment joué dans La Nuit américaine, La Balance, Vénus Beauté (Institut) et Le Petit Lieutenant. Sa filmographie comptait six rôles particulièrement marquants, de ses débuts chez Truffaut à sa consécration. Mère de Laura Smet, née de sa relation avec Johnny Hallyday, Nathalie Baye souffrait d’une maladie neurodégénérative.

Philippe Bouvard, le créateur des Grosses Têtes, mort à 96 ans

Philippe Bouvard est mort le 24 août à 96 ans. Journaliste, écrivain et animateur, il avait traversé plus de 70 ans de vie médiatique française. Son nom reste indissociable des Grosses Têtes, émission créée sur RTL en 1977, qu’il avait animée pendant plusieurs décennies.

Également passé par Le Figaro, France-Soir et Paris Match, il avait lancé à la télévision Le Théâtre de Bouvard, qui avait notamment révélé Muriel Robin, Mimie Mathy, les Inconnus et Chevallier et Laspalès. En 2014, Laurent Ruquier lui avait succédé à la présentation des Grosses Têtes. Quelques mois avant sa disparition, Philippe Bouvard avait reçu Cyril Viguier chez lui à Cannes.

Catherine Ringer, la voix des Rita Mitsouko, morte à 68 ans

Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 au 15 septembre à 68 ans, emportée par un cancer foudroyant. Avec Fred Chichin, rencontré en 1979, elle avait fondé les Rita Mitsouko, l’un des groupes les plus originaux de la scène musicale française.

Marcia Baïla, Andy, C’est comme ça et Les Histoires d’A. avaient imposé le duo dans les années 1980. Après la mort de Fred Chichin en 2007, Catherine Ringer avait poursuivi sa carrière en solo. Sa disparition avait également remis en lumière une interview culte des Rita Mitsouko réalisée par Thierry Ardisson en 1993. Lors de ses obsèques, son fils Raoul Chichin avait interprété Marcia Baïla au cimetière de Montmartre, où elle a été inhumée près de Fred Chichin.

Bruno Salomone, de Nous Ç Nous à Fais pas ci, fais pas ça

Bruno Salomone est mort le 15 mars à 55 ans. Humoriste, acteur et comédien de doublage, il s’était fait connaître dans les années 1990 avec la troupe Nous Ç Nous, aux côtés notamment de Jean Dujardin, avant de poursuivre une carrière à la télévision et au cinéma.

Il avait incarné Denis Bouley dans Fais pas ci, fais pas ça, l’un de ses rôles les plus populaires, ainsi qu’Igor d’Hossegor dans Brice de Nice. Emporté par un cancer, il avait connu une fin de vie difficile, sur laquelle Guillaume de Tonquédec avait livré des confidences particulièrement émouvantes.

Loana, la première grande star française de la téléréalité

Loana Petrucciani a été retrouvée morte le 25 mars dans son appartement de Nice. Elle avait 48 ans. Révélée en 2001 lors de la première saison de Loft Story sur M6, dont elle était sortie gagnante, elle avait acquis une notoriété considérable en quelques semaines.

Après cette célébrité soudaine, sa vie avait été marquée par des difficultés personnelles, des problèmes de santé et des addictions. En octobre, les conclusions médico-légales avaient apporté de nouvelles précisions sur les causes de sa mort, évoquant notamment une concentration toxique de médicaments sédatifs ainsi qu’une consommation chronique d’alcool et de stupéfiants.

Isabelle Mergault, une figure incontournable des Grosses Têtes

Isabelle Mergault est morte le 20 mars à 67 ans, des suites d’un cancer. Comédienne, réalisatrice, scénariste et chroniqueuse, elle avait acquis une grande popularité grâce à son humour et à ses participations aux Grosses Têtes.

En 2006, elle avait réalisé Je vous trouve très beau, avec Michel Blanc, qui lui avait valu le César du meilleur premier film. Elle avait également signé Enfin veuve et Donnant donnant. Ses obsèques avaient été célébrées au Père-Lachaise, devant ses proches et plusieurs personnalités.

Marina Vlady, une grande dame du cinéma français

Marina Vlady est morte le 24 septembre à 88 ans. Actrice française d’origine russe, elle avait commencé sa carrière très jeune et tourné dans de nombreux films. Elle avait notamment reçu le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 1963 pour Le Lit conjugal.

Elle avait partagé sa vie avec l’acteur Robert Hossein, puis épousé le chanteur et poète russe Vladimir Vyssotski. Elle avait également poursuivi une carrière au théâtre et dans l’écriture, tout en s’engageant dans plusieurs combats politiques et sociaux.

Nadia Farès, l’actrice des Rivières pourpres

Nadia Farès est morte le 17 avril à 57 ans, près d’une semaine après avoir été retrouvée inconsciente au fond d’une piscine parisienne. Hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière, elle avait été placée dans un coma artificiel. Ses graves antécédents médicaux, notamment plusieurs opérations du cœur et une intervention au cerveau pour un anévrisme, avaient été examinés après son décès.

Révélée dans les années 1990, l’actrice avait notamment joué aux côtés de Jean Reno et Vincent Cassel dans Les Rivières pourpres, réalisé par Mathieu Kassovitz en 2000. Elle avait également tourné dans Nid de guêpes, Les Démons de Jésus et la série Marseille.

Guesch Patti, l’interprète du tube Étienne

Guesch Patti est morte le 22 juin à 80 ans. La chanteuse, danseuse et chorégraphe avait connu un succès considérable en 1987 avec Étienne, chanson accompagnée d’un clip devenu emblématique des années 1980.

Avant sa carrière musicale, elle avait travaillé dans la danse contemporaine, notamment avec Roland Petit. Elle avait ensuite poursuivi ses activités artistiques au théâtre, dans la chorégraphie et la musique, publiant plusieurs albums après son premier grand succès.

Frank Michael, une grande voix de la chanson populaire

Frank Michael est mort en juin à 79 ans. Le chanteur belge, particulièrement populaire en France, avait bâti une longue carrière grâce à ses chansons romantiques et à une relation fidèle avec son public. Il avait notamment interprété Toutes les femmes sont belles, l’un de ses titres les plus connus.

Il avait continué à remplir des salles de spectacle et à vendre des disques pendant plusieurs décennies, s’imposant comme une figure de la chanson sentimentale francophone.

Yves Brunier, le comédien derrière Casimir

Yves Brunier est mort le 4 septembre à 85 ans. Son nom reste associé à Casimir, le célèbre personnage orange de L’Île aux enfants, émission jeunesse diffusée à partir de 1974. Comédien et marionnettiste, il avait contribué à donner vie à l’un des personnages les plus populaires de la télévision française.

Avec son apparence reconnaissable et son goût pour le gloubi-boulga, Casimir avait accompagné l’enfance de millions de téléspectateurs. Le personnage était devenu un symbole de la télévision des années 1970 et 1980.

Jean-Paul Rappeneau, le réalisateur de Cyrano de Bergerac

Jean-Paul Rappeneau est mort en septembre à 94 ans. Réalisateur et scénariste, il avait signé plusieurs grandes réussites du cinéma français, notamment La Vie de château, Le Sauvage et Tout feu, tout flamme.

Son film Cyrano de Bergerac, sorti en 1990 avec Gérard Depardieu, avait remporté 10 César et connu un immense succès international. Il avait également réalisé Le Hussard sur le toit, adapté du roman de Jean Giono.

Christian Bujeau, de Kaamelott aux Visiteurs

Christian Bujeau est mort en juin à 81 ans. Acteur de théâtre, de cinéma et de télévision, il avait incarné le maître d’armes dans Kaamelott, personnage particulièrement apprécié des amateurs de la série d’Alexandre Astier.

Il avait également joué dans Les Visiteurs, La Vérité si je mens ! et de nombreuses productions télévisées. Son imposante silhouette et sa voix grave avaient fait de lui un visage familier du cinéma français.

Chuck Norris, l’homme invincible du cinéma d’action

Chuck Norris est mort le 19 mars à 86 ans. Champion d’arts martiaux devenu acteur, il avait acquis une renommée mondiale grâce à ses films d’action et à la série Walker, Texas Ranger, diffusée de 1993 à 2001.

Son combat contre Bruce Lee dans La Fureur du dragon, sorti en 1972, reste l’une des scènes les plus célèbres du cinéma d’arts martiaux. Chuck Norris avait également connu une nouvelle vague de célébrité grâce aux plaisanteries diffusées sur Internet autour de ses exploits supposés surhumains.

Eric Dane, le « Docteur Glamour » de Grey’s Anatomy

Eric Dane est mort le 19 février à 53 ans. L’acteur américain était devenu célèbre en incarnant le docteur Mark Sloan, surnommé « Docteur Glamour », dans Grey’s Anatomy. Il avait ensuite joué Cal Jacobs dans la série Euphoria et le capitaine Tom Chandler dans The Last Ship.

Atteint de sclérose latérale amyotrophique, également appelée maladie de Charcot, il avait rendu publique sa maladie en avril 2025. Quelques semaines plus tard, il avait accordé une interview particulièrement émouvante sur son combat contre la maladie. Une autre interview enregistrée avant sa mort avait ensuite dévoilé ses derniers mots.

Catherine O’Hara, la mère de Kevin dans Maman, j’ai raté l’avion !

Catherine O’Hara est morte le 30 janvier à 71 ans. L’actrice canadienne avait incarné Kate McCallister, la mère de Kevin, dans les 2 premiers films Maman, j’ai raté l’avion !. Elle avait également joué dans Beetlejuice et remporté un Emmy Award grâce à son rôle de Moira Rose dans Schitt’s Creek.

Les circonstances de sa disparition avaient ensuite été précisées. Elle a succombé à une embolie pulmonaire, alors qu’elle souffrait également d’un cancer colorectal.

Robert Duvall, le conseiller du Parrain et le militaire d’Apocalypse Now

Robert Duvall est mort le 15 février à 95 ans. L’acteur américain avait notamment incarné Tom Hagen, le conseiller de la famille Corleone, dans les 2 premiers films du Parrain, réalisés par Francis Ford Coppola.

Il avait également marqué le cinéma avec son interprétation du lieutenant-colonel Bill Kilgore dans Apocalypse Now, en 1979. Récompensé par l’Oscar du meilleur acteur pour Tendre Bonheur en 1984, il avait poursuivi sa carrière pendant plus de 60 ans.

Patrick Stewart, le capitaine Picard de Star Trek et le professeur Xavier de X-Men

Patrick Stewart est mort le 28 octobre à 86 ans. L’acteur britannique avait marqué plusieurs générations de spectateurs en incarnant le capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek : La Nouvelle Génération, puis le professeur Charles Xavier dans la saga X-Men.

Anobli par la reine Élisabeth II en 2010, il avait également mené une carrière théâtrale prestigieuse, notamment au sein de la Royal Shakespeare Company. Il est décédé à Los Angeles après avoir souffert de la maladie d’Alzheimer et d’une démence à corps de Lewy.

Tim Curry, le clown terrifiant de Ça

Tim Curry est mort à 80 ans. L’acteur britannique avait marqué les esprits avec son interprétation du docteur Frank-N-Furter dans The Rocky Horror Picture Show, sorti en 1975.

Il avait également incarné le clown Grippe-Sou dans la mini-série Ça, adaptée du roman de Stephen King en 1990. Victime d’un accident vasculaire cérébral en 2012, il avait ensuite considérablement réduit ses apparitions publiques.

Dolly Parton, la reine de la country américaine

Dolly Parton est morte le 25 août à 80 ans. La chanteuse américaine avait connu une carrière exceptionnelle grâce à des titres devenus des classiques, notamment Jolene, 9 to 5 et I Will Always Love You, repris avec un immense succès par Whitney Houston.

Sa disparition avait provoqué une vague d’hommages de Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney et de nombreuses autres célébrités. Dans le Tennessee, un projet avait été lancé pour donner son nom à l’aéroport international de Nashville.

Bonnie Tyler, la voix de Total Eclipse of the Heart

Bonnie Tyler est morte le 8 juillet à 75 ans. La chanteuse galloise avait conquis les classements internationaux avec It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart et Holding Out for a Hero.

Sa voix rauque, reconnaissable dès les premières notes, était devenue l’une des signatures de la musique pop-rock des années 1980. En 2013, elle avait représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson.

Sam Neill, l’inoubliable professeur Alan Grant de Jurassic Park

Sam Neill est mort en juillet à 78 ans. L’acteur néo-zélandais avait acquis une renommée mondiale grâce à son interprétation du paléontologue Alan Grant dans Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg en 1993.

Il avait également joué dans La Leçon de piano, Event Horizon et Peaky Blinders. Atteint d’un lymphome, il avait rendu publique sa maladie en 2023. Après son décès, son agent avait révélé qu’une pneumonie l’avait emporté.

James Van Der Beek, l’inoubliable Dawson, mort à 48 ans

James Van Der Beek est mort le 11 février à 48 ans. L’acteur américain avait été propulsé au rang de vedette internationale grâce à la série Dawson, diffusée de 1998 à 2003, dans laquelle il incarnait Dawson Leery, un adolescent passionné de cinéma.

Il avait également joué dans American Boys et multiplié les apparitions à la télévision. Atteint d’un cancer colorectal diagnostiqué en 2023, il avait rendu publique sa maladie en novembre 2024. Père de 6 enfants, il avait poursuivi certaines activités professionnelles malgré ses traitements.

Hayden Panettiere, la star de Heroes et Scream, morte à 36 ans

Hayden Panettiere est morte le 16 août à 36 ans. L’actrice américaine avait acquis une renommée internationale en incarnant Claire Bennet, la pom-pom girl dotée de pouvoirs de régénération dans la série Heroes. Elle avait également joué Kirby Reed dans la franchise Scream et Juliette Barnes dans la série musicale Nashville.

Après plusieurs semaines d’investigations, la police avait conclu à une overdose accidentelle. L’actrice avait publiquement évoqué ses problèmes de dépendance à l’alcool et aux opioïdes.

RJ Mitte, le fils de Walter White dans Breaking Bad, mort à 34 ans

RJ Mitte est mort le 12 octobre à 34 ans. L’acteur américain était principalement connu pour avoir interprété Walter White Jr., également surnommé Flynn, dans la série Breaking Bad, aux côtés de Bryan Cranston et Anna Gunn.

Atteint de paralysie cérébrale, comme son personnage, RJ Mitte avait milité pour une meilleure représentation des personnes handicapées à l’écran. Après sa disparition, Bryan Cranston lui avait rendu un hommage particulièrement émouvant.

Robert Carradine, de Lizzie McGuire à Revenge of the Nerds

Robert Carradine est mort le 23 février à 71 ans. L’acteur américain était connu pour avoir incarné Sam McGuire, le père de Lizzie, dans la série Disney Lizzie McGuire. Il avait également rencontré un immense succès avec la comédie Revenge of the Nerds, sortie en 1984.

Issu d’une famille d’acteurs, il était le fils de John Carradine et le frère de David et Keith Carradine. Il avait notamment joué dans Mean Streets de Martin Scorsese. Sa famille a annoncé qu’il s’était suicidé après avoir souffert pendant près de 20 ans de troubles bipolaires.

Anthony Head, le mentor de Buffy contre les vampires

Anthony Head est mort à 72 ans. L’acteur britannique était principalement connu pour avoir incarné Rupert Giles, le bibliothécaire et mentor de Buffy Summers dans la série Buffy contre les vampires, diffusée de 1997 à 2003.

Il avait également joué dans Merlin, Ted Lasso et de nombreuses productions britanniques. Son interprétation de Giles avait contribué au succès international de la série portée par Sarah Michelle Gellar.