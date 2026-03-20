Mort de Chuck Norris à l’âge de 86 ans

L’acteur américain Chuck Norris, de son nom complet Carlos Ray Norris, est décédé hier à l’âge de 86 ans, selon une annonce publiée sur son compte Facebook officiel. L’information a été confirmée aujourd’hui par sa famille, précisant qu’il avait été hospitalisé la veille à la suite d’un malaise.

Dans ce communiqué, ses proches écrivent :

« C’est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin. Bien que nous aimerions garder les circonstances privées, sachez qu’il était entouré par sa famille et qu’il était en paix.

Pour le monde, il était un artiste martial, acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimants, un frère incroyable, et le cœur de notre famille.

Il a vécu sa vie avec foi, un but et un engagement indéfectible envers les gens qu’il aimait. Par son travail, sa discipline et sa gentillesse, il a inspiré des millions de personnes dans le monde et a laissé un impact durable sur tant de vies.

Bien que nos cœurs soient brisés, nous sommes profondément reconnaissants pour la vie qu’il a vécue et pour les moments inoubliables que nous avons eu la chance de partager avec lui. L’amour et le soutien qu’il a reçus de fans du monde entier signifiaient tellement pour lui, et notre famille en est vraiment reconnaissante. Pour lui, vous n’étiez pas que des fans, vous étiez ses amis.

Nous savons que beaucoup d’entre vous avaient entendu parler de sa récente hospitalisation, et nous sommes vraiment reconnaissants pour les prières et le soutien que vous lui avez envoyés.

Alors que nous pleurons cette perte, nous demandons gentiment d’avoir de l’intimité pour notre famille pendant cette période.

Merci de l’aimer avec nous.

Avec amour,

La famille Norris«

Une ascension hors du commun dans les arts martiaux

Né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l’État de l’Oklahoma, Carlos Ray Norris a grandi dans un environnement modeste aux côtés de ses deux frères. Son père, mécanicien, était marqué par l’alcoolisme et peu présent, une situation familiale difficile qui a profondément influencé sa jeunesse, comme le rappellent les archives de Biography.com.

C’est durant son service militaire en Corée du Sud, à la fin des années 1950, que Chuck Norris découvre les arts martiaux. Il s’initie notamment au Tang Soo Do, discipline coréenne traditionnelle qui deviendra le socle de sa carrière. À son retour aux États-Unis, il ouvre plusieurs écoles de karaté à Los Angeles et se lance dans la compétition.

Dans son autobiographie The Secret of Inner Strength (1989), Chuck Norris expliquait : « La chance que j’ai eue, je l’ai construite moi-même. Je n’étais pas un athlète naturel, mais j’ai compensé par le travail, la concentration et la persévérance. »

Il devient rapidement une référence dans le milieu, remportant le titre de champion du monde de karaté en 1968, un titre qu’il conserve jusqu’en 1974 avant de se retirer invaincu, selon les données de la Professional Karate Association.

De Bruce Lee à Hollywood : le tournant du cinéma

La carrière cinématographique de Chuck Norris débute grâce à une rencontre décisive avec Bruce Lee. Ce dernier, alors en préparation du film La Fureur du Dragon (1972), cherche un adversaire crédible pour une scène de combat.

Le duel entre Bruce Lee et Chuck Norris, tourné dans le Colisée de Rome, est aujourd’hui considéré comme l’une des séquences les plus marquantes du cinéma d’arts martiaux, souvent citée par des critiques comme Roger Ebert dans ses analyses du genre. Le succès du film à Hong Kong et aux États-Unis propulse Chuck Norris vers Hollywood.

Contrairement à d’autres figures du cinéma américain comme Al Pacino ou Clint Eastwood, Chuck Norris incarne une forme différente de héros, plus physique, direct et ancré dans l’action. Il devient l’un des visages incontournables du cinéma d’action des années 1980, notamment avec des films produits par Cannon Films, comme le rappelle The Hollywood Reporter.

Le succès fou de Walker, Texas Ranger

C’est toutefois à la télévision que Chuck Norris connaît son plus grand succès populaire. La série Walker, Texas Ranger, diffusée à partir de 1993 sur CBS, devient rapidement un phénomène.

Pendant huit saisons et 203 épisodes, il incarne Cordell Walker, un ranger du Texas défenseur d’une justice rigoureuse, dans un univers mêlant action, valeurs traditionnelles et morale chrétienne. À son apogée, la série rassemble plus de 25 millions de téléspectateurs hebdomadaires aux États-Unis, selon les données Nielsen relayées par Los Angeles Times.

En France, la série rencontre également un large public lors de sa diffusion sur TF1, confirmant la popularité internationale de l’acteur.

Une seconde vie sur Internet avec les “Chuck Norris facts”

Au milieu des années 2000, Chuck Norris connaît un regain de notoriété inattendu grâce à Internet. Des blagues virales, connues sous le nom de Chuck Norris facts, circulent massivement sur les forums et les premières plateformes sociales.

Ces phrases humoristiques, exagérant sa force et son invincibilité, participent à forger une image quasi mythique de l’acteur auprès d’une nouvelle génération. Comme l’analyse le chercheur en culture numérique Limor Shifman dans ses travaux sur les mèmes (Memes in Digital Culture, MIT Press, 2013), ce phénomène illustre l’appropriation d’une figure publique par la culture participative en ligne.

Engagements politiques et convictions personnelles

En dehors de sa carrière artistique, Chuck Norris s’est toujours montré engagé politiquement. Chrétien évangélique et proche du Parti républicain, il a soutenu George W. Bush ainsi que Mike Huckabee lors des primaires de 2008.

Il a également signé plusieurs tribunes dans des médias conservateurs comme WorldNetDaily, exprimant ses positions sur des sujets sociétaux et politiques. Ces prises de position lui ont valu à la fois un soutien important dans certains cercles et des critiques dans d’autres, comme le souligne The Washington Post.

Une fin de vie discrète consacrée à sa famille

Ces dernières années, Chuck Norris s’était éloigné de la vie publique. Son épouse, Gena O’Kelley, qu’il avait épousée en 1998, ayant connu de graves problèmes de santé, il avait choisi de lui consacrer une grande partie de son temps. Il restait néanmoins actif sur les réseaux sociaux, partageant occasionnellement des messages avec ses fans ainsi que des images de son ranch au Texas.