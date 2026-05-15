Trump vante les discussions avec Xi malgré les tensions sur Taïwan

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping doivent se retrouver vendredi à Pékin pour conclure une visite d’État de deux jours marquée à la fois par des avancées commerciales et par des tensions géopolitiques autour de Taïwan.

Cette visite, la première d’un président américain en Chine depuis 2017, intervient dans un contexte de rivalité stratégique croissante entre les deux plus grandes économies mondiales. Trump cherche également à obtenir des résultats économiques concrets afin de renforcer sa position politique avant les élections américaines de mi-mandat.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a déclaré espérer que les relations entre Washington et Pékin deviennent « plus fortes et meilleures que jamais ». Lors d’une interview accordée à Fox News, il a décrit Xi Jinping comme une personne « chaleureuse », mais aussi « entièrement concentrée sur les affaires ».

Les discussions entre les deux dirigeants ont toutefois été marquées par un avertissement appuyé de Xi concernant Taïwan. Selon Pékin, le président chinois a estimé qu’une mauvaise gestion de la question taïwanaise pourrait conduire à un conflit et détériorer fortement les relations bilatérales.

Malgré ces tensions, les responsables américains mettent en avant plusieurs progrès économiques, notamment des accords portant sur les produits agricoles, les exportations de bœuf et les avions de Boeing.

Washington souhaite également obtenir l’aide de Pékin pour favoriser la réouverture du détroit d’Ormuz, fortement perturbé depuis le début du conflit impliquant l’Iran, un point jugé crucial pour les marchés énergétiques mondiaux.

Avant le départ de Trump, les deux dirigeants doivent partager un déjeuner et une cérémonie de thé dans le complexe de Zhongnanhai, siège du pouvoir chinois à Pékin.