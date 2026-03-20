Chuck Norris hospitalisé en urgence à Hawaï après un malaise

L’acteur américain et ancien champion du monde de karaté Chuck Norris a été hospitalisé à Hawaï à la suite d’un malaise, selon TMZ. Le malaise se serait produit « au cours des dernières 24 heures sur l’île de Kauai », dans l’archipel d’Hawaï. Les circonstances précises de cet épisode restent inconnues, aucun élément n’ayant été communiqué sur son origine ou sa gravité. Malgré ce manque d’informations, il est précisé que l’acteur resterait « de bonne humeur », un point considéré comme rassurant.

L’équipe de Chuck Norris n’a pas souhaité faire de commentaire. Ce silence contribue à entretenir une certaine incertitude, voire inquiétude, quant à l’état de santé réel de l’acteur, âgé aujourd’hui de 86 ans.

Une image de dur à cuire

Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris Jr., est un acteur américain ayant l’image du dur à cuire, en raison de sa pratique des arts martiaux en dehors des caméras.

Après une enfance modeste, il s’engage dans l’armée de l’air américaine et découvre les arts martiaux lors d’un séjour en Corée du Sud. De retour aux États-Unis, il devient une figure du karaté dans les années 1960 et remporte plusieurs titres, jusqu’à être sacré champion du monde des poids moyens.

Dans les années 1970, il entame une carrière au cinéma, notamment grâce à son apparition remarquée aux côtés de Bruce Lee dans le film La Fureur du dragon. Il s’impose ensuite comme une star des films d’action avec des œuvres comme Portés disparus ou Delta Force.

Sa popularité s’étend encore davantage à la télévision avec la série Walker, Texas Ranger, diffusée dans les années 1990, qui renforce son image de justicier incorruptible.

Au-delà de sa carrière d’acteur, Chuck Norris est également entrepreneur, écrivain et figure culturelle, notamment grâce aux célèbres Chuck Norris facts, des blagues virales qui ont contribué à entretenir sa notoriété dans la culture populaire.