La ministre britannique des Affaires étrangères prévoit une visite en Chine début juin

La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper devrait se rendre en Chine les 2 et 3 juin, selon plusieurs sources proches du dossier, dans le cadre des efforts de Londres pour maintenir des relations stables avec Pékin.

D’après ces sources, Cooper doit rencontrer à Pékin son homologue chinois Wang Yi avant de se rendre à Shenzhen, important centre technologique du sud de la Chine, afin d’échanger avec des représentants d’entreprises.

Cette visite intervient alors que les autorités britanniques et chinoises suivent de près une future décision de justice concernant le projet de nouvelle ambassade chinoise à Londres, un dossier sensible pour les relations bilatérales.

Selon Reuters, des responsables britanniques préparent déjà les documents diplomatiques liés au déplacement en estimant qu’une éventuelle contestation interne contre le Premier ministre Keir Starmer ne devrait pas empêcher le voyage d’avoir lieu.

Londres cherche actuellement à préserver un dialogue pragmatique avec Pékin malgré les tensions persistantes entre la Chine et plusieurs pays occidentaux sur les questions commerciales, technologiques et sécuritaires.