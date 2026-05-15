La France veut transférer en urgence les orques du Marineland vers un parc espagnol

Le gouvernement français souhaite accélérer le transfert des deux dernières orques du Marineland d’Antibes vers Loro Parque, aux Canaries. Fermé depuis le début de l’année 2025, le parc marin d’Antibes ne disposerait plus d’installations jugées suffisantes pour garantir durablement la sécurité et la santé des animaux.

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le ministre délégué à la Transition écologique Mathieu Lefèvre a défendu un départ rapide des deux cétacés. « Si on ne fait rien, compte tenu de l’état des bassins, on les condamne », a-t-il déclaré, affirmant que toutes les conditions administratives et sanitaires avaient été préparées pour permettre leur transfert vers l’Espagne.

Une solution vivement contestée

La décision provoque toutefois une forte opposition des associations de défense animale. Plusieurs organisations estiment que Loro Parque n’offre pas des conditions adaptées aux orques, rappelant que le parc espagnol a déjà été au cœur de polémiques liées à la captivité des cétacés et à plusieurs incidents survenus avec des soigneurs.

Les défenseurs des animaux réclament depuis plusieurs mois un transfert vers des sanctuaires marins plus vastes ou des structures spécialisées permettant une semi-liberté progressive. Mais les autorités françaises affirment qu’aucune solution alternative immédiatement opérationnelle n’existe aujourd’hui pour accueillir les deux orques dans des délais compatibles avec leur état et celui des infrastructures du Marineland.